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花蓮慈濟醫院團隊赴菲律賓 義診傳遞醫療愛心

2024/8/17 16:38（8/17 17:21 更新）
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花蓮慈濟醫院國際醫學中心主任李啟誠（前左）率領醫療團隊於17日上午在佛教慈濟菲律賓眼科中心開設免費門診，為當地居民進行義診服務。中央社實習記者黃育靜馬尼拉攝 113年8月17日
花蓮慈濟醫院國際醫學中心主任李啟誠（前左）率領醫療團隊於17日上午在佛教慈濟菲律賓眼科中心開設免費門診，為當地居民進行義診服務。中央社實習記者黃育靜馬尼拉攝 113年8月17日
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（中央社實習記者黃育靜馬尼拉17日專電）花蓮慈濟醫院團隊今天上午在馬尼拉的佛教慈濟菲律賓眼科中心，為當地居民義診，傳遞台灣醫療無國界精神。駐菲代表周民淦期許，透過國際醫療合作建立台菲更深厚情誼。

來自花蓮慈濟醫院的醫療團隊赴菲律賓馬尼拉，14日起在佛教慈濟菲律賓眼科中心進行4天的醫學交流活動。

今天由花蓮慈濟醫院國際醫學中心主任李啟誠率領醫療團隊，開設血液腫瘤科、內科及感染科、小兒科、中醫科4個門診，為當地居民免費看診與治療，同時也協助特殊案例轉診至當地醫院，以利後續治療。

周民淦表示，根據新南向政策的「一國一中心」計畫，國際醫療交流的項目更為多元。他說，「在醫療合作之下，兩國人民之間的感情能更為深厚」。

李啟誠表示，「透過義診服務傳遞台灣醫界愛心」。他說，過去5年來協助許多菲律賓醫生到台灣學習，近期也舉辦台菲醫學論壇，共同討論創新醫療科技，有望提升菲律賓醫療技術。

佛教慈濟菲律賓眼科中心成立於2007年，17年來提供當地居民免費的眼科醫療服務，包含白內障手術、視網膜、青光眼、斜視、眼角膜移植等。

佛教慈濟菲律賓眼科中心執行長李偉嵩表示，該中心擁有完善醫療設備和團隊，可有效治療居民的眼睛疾病。此外，也會定期與花蓮慈濟醫院團隊學術交流，期望為菲律賓病患創更健全的醫療環境。（編輯：張芷瑄）1130817

佛教慈濟菲律賓眼科中心醫師17日上午進行眼科手術。中央社實習記者黃育靜馬尼拉攝 113年8月17日
佛教慈濟菲律賓眼科中心醫師17日上午進行眼科手術。中央社實習記者黃育靜馬尼拉攝 113年8月17日
花蓮慈濟小兒科醫生楊尚憲（左）17日上午在佛教慈濟菲律賓眼科中心，為菲律賓孩童進行看診。中央社實習記者黃育靜馬尼拉攝 113年8月17日
花蓮慈濟小兒科醫生楊尚憲（左）17日上午在佛教慈濟菲律賓眼科中心，為菲律賓孩童進行看診。中央社實習記者黃育靜馬尼拉攝 113年8月17日
駐菲代表周民淦（右）17日上午前往佛教慈濟菲律賓眼科中心，花蓮慈濟醫院國際醫學中心主任李啟誠（左）為其說明義診活動。中央社實習記者黃育靜馬尼拉攝 113年8月17日
駐菲代表周民淦（右）17日上午前往佛教慈濟菲律賓眼科中心，花蓮慈濟醫院國際醫學中心主任李啟誠（左）為其說明義診活動。中央社實習記者黃育靜馬尼拉攝 113年8月17日
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馬尼拉端午餐會緬懷先賢 合唱台語歌掀高潮
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