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鷄籠中元祭放水燈遊行 各宗親會花車遶行市區吸睛

2024/8/17 22:32（8/17 22:41 更新）
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2024鷄籠中元祭17日晚間進入重頭戲「放水燈遊行」，各姓氏宗親會分別呈現絢麗多彩的花車以及豐富的文化表演，吸引民眾目光。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 113年8月17日
2024鷄籠中元祭17日晚間進入重頭戲「放水燈遊行」，各姓氏宗親會分別呈現絢麗多彩的花車以及豐富的文化表演，吸引民眾目光。（基隆市政府提供）中央社記者沈如峰基隆傳真 113年8月17日
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（中央社記者沈如峰基隆17日電）2024甲辰年鷄籠中元祭今晚進入放水燈遊行重頭戲，各姓氏宗親會花車遶行基隆市區，吸引大批民眾夾道欣賞。

基隆市政府發布新聞稿指出，這項擁有170年歷史的民俗祭典，今年由張廖簡宗親會擔任主普。今晚的遊行，各姓氏宗親會分別呈現不同絢麗多彩的花車和豐富的文化表演。

基隆市長謝國樑透過新聞稿指出，鷄籠中元祭不僅是基隆的文化瑰寶，更是台灣重要的無形文化資產。今年的活動主要向市民傳遞溫暖與祝福，讓大家感受基隆的文化魅力。

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謝國樑說，鷄籠中元祭以姓氏輪值主普的特色，象徵著過去漳泉械鬥已化干戈為玉帛。「基隆現在也正需要消弭惡質的衝突與對立，恢復社會和諧與共存共榮」。

市府表示，遊行結束後，各姓氏宗親會水燈頭花車將開往八斗子望海巷施放水燈頭。民間習俗相信，水燈頭漂流越遠，代表接受到普渡訊息的「好兄弟」越多，再加上火勢的旺盛與運勢的象徵連結，意味姓氏團體的運勢會更好。（編輯：方沛清）1130817

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