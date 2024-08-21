飲用水質標準納管全氟化合物 最快年底前公告

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北21日電）環境部今天預告修正飲用水水質標準，納全氟化合物（PFAS）標準，預計年底前公告，明年起有2年半的自主檢測管理期，民國116年7月起若不符標準，可處新台幣6萬至60萬元罰鍰。

環境部因應全氟化合物（PFAS）管制趨勢，預告修正飲用水水質標準。

環境部今年3月訂定「飲用水水質新興關注項目檢測管理及篩選作業指引」，並於5月訂定函頒包括「全氟辛酸（Perfluorooctanoic acid，PFOA）加全氟辛烷磺酸（Perfluorooctane sulfonic acid，PFOS）為50奈克/公升」、「全氟辛烷磺酸（Perfluorooctane sulfonic acid，PFOS）加全氟己烷磺酸（Perfluorohexanesulfonic acid，PFHxS）為70奈克/公升」等指引值。

環境部水質保護司今天發布新聞稿，指出為因應國際管制趨勢，提高管理強度，將上述指引值導入飲用水水質標準加以強制規範，增訂全氟烷基物質（PFAS）水質標準及相關管理規定。

環境部水質保護司長王嶽斌告訴中央社記者，草案預告期60天，期間會辦理公聽研商會，希望年底前可以正式公告。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環境部指出，包括淨水處理設備相關單位自114年起2年半內，強化自主檢測管理；超過最大限值者，應通報並提出「飲用水水質管理計畫」備查；水質管理計畫如需增購設備或工程者，至遲2年內執行完成，未涉工程者，則應於3個月內完成。

環境部說，自116年7月1日起，將加強抽驗並對不符合飲用水水質PFAS標準，則直接裁處，處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並通知限期改善，屆期未完成改善，可按日連罰。（編輯：管中維）1130821