全教總籲分10年撥補退撫基金 理事長絕食第3天

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北22日電）全教總爭取公教年金永續，呼籲政府採取「10年撥補方案」。理事長侯俊良從20日開始絕食，今天進入第3天，上午步行到行政院門口陳情，警方舉牌警告後，又返回立法院靜坐。

全國教師工會總聯合會（全教總）呼籲政府依10年精算覈實撥補退撫基金，依照銓敘部先前估算，每年須撥補新台幣317億元。然而，行政院114年度僅編列194億元（即分20年撥補），連同113年度撥補數共計294億元。

全教總指出，越快完成對退撫財務新缺口的撥補，越有機會改善基金財務體質，且所需金額較少，預估分20年撥補要比分10年撥補，所需經費多出710億元。

全教總理事長侯俊良為表達訴求，於本月20日上午10時開始絕食，於立法院群賢樓門口定點靜坐，今天進入第3天。他上午10時在各縣市教師工會代表約100人的陪同下，赴行政院門口舉標語、喊口號表達訴求。

全教總原期待行政院派出發言人以上層級的人出面接受陳情，但溝通沒有結果。警方於上午10時30分開始舉牌警告，要求集會解散，一度與陳情人群對峙。

在對峙數分鐘後，全教總秘書長劉欽旭宣布結束行政院門口的集會，避免增添警方困擾，一行人便步行回到立法院群賢樓的靜坐現場。

全教總今天再重申兩項訴求，包括依照「10年撥補方案」，編列預算撥補退撫基金；以及要求政府承諾年金永續，絕不會有二次年改。目前侯俊良仍持續絕食中。（編輯：陳政偉）1130822