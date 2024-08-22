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40歲男血糖忽高忽低還頭暈 竟是運動太拚命釀禍

2024/8/22 12:36
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（中央社記者沈佩瑤台北22日電）一名40多歲男性糖尿病患者以胰島素控制血糖，最近血糖卻忽高忽低，還會頭暈、冒冷汗，回診才發現是平常少運動、突然運動太拚命，引起胰島素阻抗變動，影響胰島素效果。

為何運動量劇烈變動會影響血糖，書田診所家醫科主任醫師何一成今天透過新聞稿說明，運動會使胰島素阻抗降低，同樣的血中胰島素濃度，進入細胞的血糖增加了，所以血糖就降低了，運動量大，改善胰島素阻抗就多，運動量少，改善胰島素阻抗就少，因此當運動量突然劇烈變動，也會使得血糖變動幅度變大。

他以一名40多歲男性個案為例指出，個案原本以胰島素控制的狀況不太理想，因此被要求運動跟改善飲食，同時調整胰島素劑量，沒想到再回診檢驗時，空腹血糖68mg/dl，餐後血糖108mg/dl，胰島素阻抗指數1.6（正常值小於1.5），偶爾出現頭暈、冒冷汗等低血糖症狀。

何一成詳細詢問患者後，判斷是因為每天運動量劇烈變動才引起血糖波動，再度叮嚀每日規律定量運動，如想增加運動量，應逐步增加，並與醫師討論調整胰島素劑量，之後再檢驗顯示空腹血糖108mg/dl，餐後血糖138 mg/dl，達到血糖控制目標值。

胰島素阻抗，是指人體細胞對於胰島素的敏感性降低。何一成建議，若想改善胰島素阻抗，飲食與運動雙管齊下；飲食方面，應避免攝入過量的碳水化合物，並減少攝取脂肪、糖、紅肉等，建議高纖維飲食，包括足量的蔬菜、水果、全穀物等。

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至於運動的部分，何一成說，阻力運動與有氧運動皆可降低胰島素阻抗，阻力運動像是伏地挺身、彈力帶、啞鈴等；有氧運動如游泳、快步走、跳繩等，應規律從事中等強度的運動，增加運動量應循序漸進，避免劇烈變動。

何一成強調，糖尿病患長期血糖控制不佳，會對身體器官造成傷害，同時可能誘發多種慢性併發症，不可輕忽，唯有循序漸進調整飲食及運動，避免突然劇烈變動，加上與醫師密切配合，積極追蹤，血糖才能穩定，達到控制的目標值。（編輯：陳政偉）1130822

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