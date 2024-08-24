4離島航廈改造 2026年綠島機場可見海底世界壁畫

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（中央社記者汪淑芬台北24日電）交通部民航局推動七美、望安、蘭嶼、綠島這4座偏遠離島機場航廈大改造；其中綠島、蘭嶼機場整建案年底動工，預計2026年完工後，綠島機場抬頭可見當地獨特的海底生物世界壁畫。

七美、望安、蘭嶼、綠島都有特殊的景觀，吸引旅客造訪，但當地機場航廈規模不大，也已老舊，民航局推動大改造，除增加使用面積，還要融入當地的自然景觀及人文特色，讓4座偏遠離島機場成為觀光亮點及新地標。

民航局委託台灣建築師許宗熙負責綜合規劃及基本設計，許宗熙請日本知名建築師團紀彥共同合作，團紀彥10多年前也親自操刀桃園國際機場第一航廈整建。

民航局場站工程組組長林宏憲今天告訴中央社記者，4座偏遠離島機場的整建將邊營運、邊施工，綠島、蘭嶼機場的整建案已在7月完成招標，預計年底動工，2026年完工啟用；七美、望安機場的整建案預計年底前招標。

根據設計團隊的規畫，綠島機場原有航廈建築外觀狀況良好，但周遭建築造型不一致，未來將在機場站前廣場增建彎月型屋簷通廊，整合不規則形狀的建築群，並在彎月通廊的中心設置山石的圓形地景庭園，呈現綠島海山粗曠地景起伏變化的新門戶意象，室內以綠島特有魚類為主題，抬頭可見壁畫呈現的綠島獨特海底生物世界。

蘭嶼機場主要擴建157坪，停車區增建戶外觀景台與廁所，航廈外觀維持雅美族特色的拼板舟造型及傳統圖騰裝飾，新增階梯狀戶外造型雨遮，串聯停車場區新設傳統地下屋造型的瞭望台建築物，藉由新舊建築物融合，重現蘭嶼島雅美族傳統文化的在地特色。

七美機場改造後，航廈面積約為原來的1.5倍，外觀有七美島周遭5處海灣造型及雙心石滬意象，外牆採用島上居民普遍使用的珊瑚礁石質感的石材，室內運用咕咾石與白色壁面，展現島嶼風情。

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改造後的望安機場航廈面積約為原來的1.6倍，外觀以展開雙翼的弧線造型面對港口，展現開放熱情方式迎向台灣本島，並透過珊瑚礁石材外牆、屋頂天際線及室內文石與白色壁面，傳遞現代與地方風貌融合。

根據民航局的規劃，4座偏遠離島機場也將栽種大量原生物種，例如，將規劃100多種蕨類植栽於蘭嶼機場園區內，並打造望安機場為仙人掌植物園。（編輯：陳政偉）1130824