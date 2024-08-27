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成大歷史系因應AI系列活動 半數教師報名參加

2024/8/27 13:48（8/27 14:16 更新）
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國立成功大學歷史系因應AI崛起，26日起一連5天舉辦生成式AI對歷史學研究衝擊系列活動，成大歷史系半數教師報名參加，另有成大其他學系及外校教師。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月27日
國立成功大學歷史系因應AI崛起，26日起一連5天舉辦生成式AI對歷史學研究衝擊系列活動，成大歷史系半數教師報名參加，另有成大其他學系及外校教師。（成功大學提供）中央社記者張榮祥台南傳真 113年8月27日
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（中央社記者張榮祥台南27日電）國立成功大學歷史系6月申請分發入學掛零曾掀起熱議，如今因應AI崛起，昨天起一連5天舉辦生成式AI對歷史學研究衝擊系列活動，期許反思及活用，成大歷史系半數教師報名參加。

AI（人工智慧）迅速崛起，成大歷史系8月26日至30日在歷史系館舉辦以「如何因應生成式AI對歷史學在研究與教學上的衝擊與運用」為主題的教師教學發展社群系列活動，透過專家演講和實際操作，加深對AI的認識。

成大歷史系這項AI教學運用系列活動採開放報名，成大今天告訴中央社記者，成大歷史系半數教師報名參加，另有成大其他學系及外校教師，期許未來教學研究從人文科學出發，反思及活用AI，以人為本運用AI。

成大新聞稿指出，這項活動彰顯成大歷史系面對AI時代挑戰的深思，也展示歷史系以沉著穩健態度和開放眼界，回應日新月異的技術發展，且強調由人主導AI的重要性，使AI真正為人類幸福服務。

設計系列活動的歷史系助理教授張哲維說，系列活動循序漸進將人文科學研究邏輯呈現於電腦中，探討生成式AI技術本質和發展趨勢，深入理解AI技術在人文學術研究的實際運用，也為未來教學奠定基礎。

成大表示，成大歷史系積極應對AI時代，在AI技術浪潮中探索前行，為教學和研究注入新活力，並引領學生在未來道路勇敢迎接挑戰，正面迎向AI時代，理解AI技術應用，使AI回歸到為人類幸福服務本質，實現「役物，而不役於物」的本懷。

此外，成大敏求智慧運算學院也觀察理解人文學科需求，計畫和歷史系合開「史學方法的數位工具」課程，將AI最新技術融入人文學科教學中。

113學年度大學申請入學管道統一分發結果6月公布時，成大歷史系分發掛零，當時校方推測和AI浪潮影響下，未來就業趨勢可能出現變化有關，掀起網路熱議。但8月中旬大學分科測驗入學45個名額招滿，副校長李俊璋表示，證明成大歷史系在教育界仍有一席之地。

成大歷史系1969年創立，1972年增設夜間部，1985年成立歷史語言研究所，包括中文、歷史兩組；1993年兩組各自獨立，歷史組改名歷史研究所，招收碩士班研究生，1997年博士班招生。

因應社會變遷，成大歷史系夜間部1997年改為進修推廣部，2000年停止招生，2003年起招收夜間上課碩士在職專班，後因階段性推廣教育任務完成而停招。（編輯：李淑華）1130827

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李俊璋
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