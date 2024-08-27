5組原住民族合唱團世界賽得獎 獲原民會表揚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北27日電）原民會今天表揚5組於第13屆世界合唱大賽中獲獎的原住民族合唱團，本屆賽事中原住民團體合計囊括6面金牌及1面銀牌；可見團員在音樂的追求上不僅具有熱情，也投入大量的時間加以訓練。

原住民族委員會今天表揚「2024年第13屆世界合唱大賽」獲獎的原住民族合唱團。

原民會發布新聞稿指出，本屆獲獎的原住民合唱團中，桃山國小合唱團及嘎呼拉斯兒少合唱團在公開賽中的兒童合唱團，分別勇奪金牌獎及銀牌獎項；泰雅之聲合唱團獲得公開賽中民俗與原住民音樂伴奏、混合室內合唱團的雙料金牌獎。

尼布恩合唱團則在冠軍爭奪賽中的民間傳說與原住民音樂伴奏、當代音樂-混聲兩項比賽中得到雙料金牌獎；寶來國中合唱團於冠軍爭奪賽中的民間傳說與原住民音樂與編舞獲得金牌獎，更是達到蟬連本大賽3年金牌的驚人成就。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

原民會主委曾智勇 Ljaucu．Zingrur致詞時表示，本次大賽原住民族的合唱團共計5團、約200名團員，便囊括6面金牌及1面銀牌，可見原住民族在音樂造詣的追求上不僅具有熱情，也必定是投入大量的時間加以訓練，才締造出如此傲人的佳績。

原民會說明，世界合唱大賽是世界上最大規模的合唱比賽，今年賽事於7月10日至21日在紐西蘭奧克蘭盛大舉行，參賽團體來自全球42個國家、250組的合唱團相互角逐。台灣出賽的合唱團共計9團，於本次賽事共獲得10面金牌及3面銀牌。（編輯：李亨山）1130827