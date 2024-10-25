10縣市豪雨特報 台北基隆宜蘭防超大豪雨

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（中央社記者汪淑芬台北25日電）東北季風及颱風外圍環流影響，中央氣象署今天清晨發布10縣市豪雨特報，其中台北、基隆及宜蘭應防超大豪雨或大豪雨，北部白天降雨將趨緩，東半部降雨要到晚上才緩和。

氣象署說，今天基隆地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市（北海岸）及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，台北市及新北市有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）及台中山區（和平區稜線）、南投山區（仁愛鄉稜線）、桃園山區、新竹山區有局部大雨的機率，山區應防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區防積水。

氣象署預報，白天起，北部地區降雨有逐漸緩和的趨勢，東半部要到晚上降雨才緩和。

氣象署統計，清晨到上午7時30分，宜蘭縣的南澳鄉、大同鄉及台北市陽明山，累積雨量都超過200毫米，上午6時30分到7時30分，宜蘭蘇澳的時雨量達74.5毫米。

氣象署說，清晨各地天氣偏涼，低溫攝氏22至24度，白天北台灣氣溫較昨天回升，感受較舒適，西半部高溫在29至32度，東半部約27、28度。

氣象署觀測，輕度颱風潭美凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南西方570公里海面上，即在呂宋島西部近海，以偏西的方向移動；至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，朝西北前進，未來是否影響台灣，仍待觀察。（編輯：李錫璋）1131025

（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）

（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）