本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
最新天氣
新聞專題
最新天氣10/300
首頁 / 生活

10縣市豪雨特報 台北基隆宜蘭防超大豪雨

2024/10/25 08:18（10/25 10:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為25日上午8時雷達回波圖。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
圖為25日上午8時雷達回波圖。（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者汪淑芬台北25日電）東北季風及颱風外圍環流影響，中央氣象署今天清晨發布10縣市豪雨特報，其中台北、基隆及宜蘭應防超大豪雨或大豪雨，北部白天降雨將趨緩，東半部降雨要到晚上才緩和。

氣象署說，今天基隆地區、台北市山區及宜蘭縣山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市（北海岸）及宜蘭縣有局部豪雨或大豪雨，台北市及新北市有局部大雨或豪雨，花蓮、台東地區（含綠島、蘭嶼）及台中山區（和平區稜線）、南投山區（仁愛鄉稜線）、桃園山區、新竹山區有局部大雨的機率，山區應防坍方、落石、土石流及溪水暴漲，低窪地區防積水。

氣象署預報，白天起，北部地區降雨有逐漸緩和的趨勢，東半部要到晚上降雨才緩和。

氣象署統計，清晨到上午7時30分，宜蘭縣的南澳鄉、大同鄉及台北市陽明山，累積雨量都超過200毫米，上午6時30分到7時30分，宜蘭蘇澳的時雨量達74.5毫米。

氣象署說，清晨各地天氣偏涼，低溫攝氏22至24度，白天北台灣氣溫較昨天回升，感受較舒適，西半部高溫在29至32度，東半部約27、28度。

氣象署觀測，輕度颱風潭美凌晨2時中心位置在鵝鑾鼻南南西方570公里海面上，即在呂宋島西部近海，以偏西的方向移動；至於關島東南方海面的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風的趨勢，朝西北前進，未來是否影響台灣，仍待觀察。（編輯：李錫璋）1131025

（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
（圖取自氣象署網頁cwb.gov.tw）
#豪雨特報
#颱風
#共伴效應
#中央氣象署
#潭美
延伸閱讀
北北基宜25日正常上班上課陽明山累積雨量破600毫米 氣象署：降雨高峰未過颱風環流與東北季風共伴挾風雨 北市5災情無傷亡颱風潭美重創菲律賓 至少26死逾16萬人被迫撤離家園氣候因素影響 農糧署估菜價11月回穩颱風康芮生成 對台灣影響待觀察
潭美
颱風潭美將生成估往西穿過呂宋島機會高 北部東半部23日起有雨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
雙北基隆宜蘭豪雨特報 中投桃竹山區及花東注意大雨
172.30.142.119
更多編輯台推薦新聞：