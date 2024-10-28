觀光署推5支國際宣傳影片 29日上線展現台灣之美

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（中央社記者余曉涵台北28日電）為吸引外國旅客來台，觀光署邀請導演高安祖歷時超過6個月以上時間，拍攝5支宣傳影片，走訪台灣33個地方，預計明天起在BBC等國際媒體露出。

交通部觀光署今天舉行全新TAIWAN觀光品牌國際宣傳影片首映發表會，包括4大主題SHARE（分享）、DISCOVER（探索）、ENGAGE（連結）及ENJOY（享受）的4支宣傳影片以及1支綜合版宣傳影片。

觀光署指出，這次影片邀請導演高安祖（Andrew S.T. Gregg）執導。高安祖指出，在拍攝影片時他一直想「在台灣可以有什麼感受」，因此拍攝時以主觀為主，要讓觀眾看到影片就感受到在台灣的感覺，吸引國外旅客親自來台感受。

高安祖說，他一直很想拍台灣大自然的影片，所以有這個機會讓他非常感動，台灣可以爬山、溯溪，需要被傳達出來。

觀光署表示，這次宣傳影片腳本執行超過6個月，包含台灣北中南東部及外島拍攝超過33個地方。

觀光署副署長周廷彰表示，目前來台旅客已突破600萬人次，希望透過宣傳影片與世界連結，吸引旅客來台享受台灣的美好生活，並邀請更多民眾來台旅遊。

周廷彰指出，有信心來台旅客會突破去年數字，剩下2個月時間將積極行銷宣傳，希望多衝刺旅客來台。

觀光署表示，這5支宣傳影片將從明天起，陸續在美國有線電視新聞網CNN、英國廣播公司BBC等國際媒體以及社群平台曝光，希望吸引更多旅客來台。（編輯：張雅淨）1131028