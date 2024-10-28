使用山屋遺留垃圾 國家公園署：違者依法追查開罰

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（中央社記者陳俊華台北28日電）國家公園署今天說，山屋為登山避難使用，但部分民眾在山屋遺留垃圾，將依國家公園法規定處分，並邀民眾檢舉違法行為，交由國家公園開罰；另外，山屋將研議收取生態環境影響費。

內政部國家公園署透過新聞稿表示，各管理處近期巡檢避難山屋時，發現部分民眾遺留垃圾、造成環境髒亂。山屋是登山避難使用，民眾不得占用、留置物品或垃圾等不當使用，違者將依違反「國家公園法」規定處分，近年已開罰7件。

國家公園署指出，在取締外，也將邀請山友團體合作，向山友宣導提升環境倫理意識；未來如果山屋使用者仍無法做好自主管理，國家公園山屋將研議收取生態環境影響費，以維護生態自然環境。

國家公園署強調，山屋是登山行程中重要避難設施，呼籲大家不占用、不破壞、不堆置垃圾廚餘，以免影響生態環境；除定期派員巡查外，也邀民眾共同守護，隨時檢舉違法行為，交由國家公園開罰，守護山林。

依國家公園法規定，國家公園區域內禁止任意拋棄果皮、紙屑或其他污物，違者處新台幣1000元以下罰鍰。（編輯：翟思嘉）1131028