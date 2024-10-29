天冷吃鍋未落實公筷母匙 一人染菌恐全桌中獎

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（中央社記者沈佩瑤台北29日電）從涮涮鍋到鴛鴦鍋，台灣人堪稱無鍋不歡，隨天氣轉涼進入吃鍋高峰，若太過「相濡以沫」卻未落實公筷母匙，醫師提醒，小心一人感染幽門桿菌、全桌都中獎，有胃部不適症狀快就醫。

書田診所胃腸肝膽科主任醫師康本初近日收治1名個案為30多歲陳姓女子，本身有胃癌家族史，多年前曾經接受幽門桿菌根除治療，當時治療後幽門桿菌檢驗呈陰性，最近一個月常常胃痛不舒服，接受胃鏡檢查發現有胃炎，幽門桿菌檢查陽性，這讓陳女大為驚訝，覺得已經滅菌了為何還會呈陽性。

康本初今天在衛教記者會中說明，幽門桿菌不是治療後就一勞永逸，例如這名個案就是家族間常有聚餐，中秋過後天氣轉涼，家裡經常吃火鍋，家庭成員過去也曾有檢驗出幽門桿菌感染，推測是聚餐時沒落實公筷母匙，造成重複感染。

幽門桿菌除了存在人的胃黏膜外，唾液、糞便中也可以發現菌種的蹤跡。康本初提醒，傳染途徑主要是經口傳染，因此用餐時倘沒公筷母匙，同桌的的人可能因唾液而感染；如廁後沒確實清潔手部，也會有糞便經口傳染的風險，當家中有人感染時，會建議同住家人一併檢測有無感染。

康本初表示，目前已知幽門桿菌是多種胃部疾病的致病因子，像是胃潰瘍、胃炎、十二指腸潰瘍、胃癌等胃部疾病都已經被證實與幽門桿菌有關，且被感染的時間越長，之後罹患胃癌的風險越高。不過，感染幽門桿菌不一定會有明顯症狀，經常要到出現胃炎、胃潰瘍等胃部疾病不舒服時才發現。

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康本初說明如何找出是否被感染幽門桿菌，可透過呼氣試驗、糞便抗原、胃鏡切片等，會依個人情況建議檢查方式，治療方式主要是使用藥物進行滅菌，所需時間視個人情況不同，約為7到14天，只要經由檢驗確認感染，健保就會給付相關藥物，

但要特別留意在滅菌成功之後，仍有再次感染或復發的可能。康本初強調，日常生活中注意環境衛生及飲食安全，可降低幽門桿菌感染機會，與他人同桌用餐時，須採用公筷母匙。（編輯：陳政偉）1131029