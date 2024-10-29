台科大攜台肥育重點產業人才 提供新南向獎學金

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（中央社記者許秩維台北29日電）台科大與台肥簽署產學合作，將提供獎助學金給新南向國家學生，台肥也將提供企業實習和工作職缺，希望共同培育淨零碳排、循環經濟、半導體供應鏈等國家重點產業人才。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大與台灣肥料股份有限公司簽署產學合作，宣告將在高科技產業、循環經濟、乾淨能源等領域展開深入合作，共同培育頂尖人才，為台灣永續發展貢獻心力。

台科大與台肥的合作內容涵蓋與新南向國家姊妹校產學合作計畫、開設專門課程，台肥每年提供獎助學金給台科大的新南向國家學生，台科大與新南向姊妹校的雙邊合作研究，台肥也將加碼補助經費；同時，台肥也將提供台科大學生完整的企業實習及畢業後的工作職缺。

台科大校長顏家鈺表示，此次與台肥的合作，不僅為師生提供豐富學習資源，更能將學術研究成果快速轉化為產業價值，尤其是「綠能科技」以及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，是驅動台灣下世代產業成長的核心，期待雙方共同培育具備跨領域知識與實作能力的優秀人才。

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台科大印尼籍化工系碩士生吳姿璇原就讀大學部雙聯學制，受到台肥獎學金鼓勵，直升碩士班。她提到，台肥獎學金給予的不只是經濟上的奧援，也讓她更具學術熱情，決定留在台科大讀碩士班，透過獎助學金的設立，能激勵學生取得更好表現。

台科大指出，未來將與台肥合作，配合政府核心戰略產業及新南向政策，共同投入資源，針對淨零碳排、循環經濟、半導體供應鏈等國家重點產業進行技術研發與人才培育，透過產學合作，加速創新技術的落地。（編輯：陳政偉）1131029