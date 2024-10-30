網路違法賣瘦瘦筆 醫：亂用恐吐到脫水電解質失衡

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（中央社記者沈佩瑤台北30日電）俗稱「瘦瘦筆」的減重品其實是處方糖尿病藥，卻有不肖業者違法在網路群組兜售遭檢舉，最高可罰200萬。醫師提醒，自行亂用恐引起腸胃不適，嚴重恐嘔吐甚至脫水，電解質失衡。

台北市衛生局發布新聞稿指出，日前接獲檢舉1名網紅在網路群組販售俗稱「瘦瘦筆」的胰妥讚，疑似還教人如何使用，已涉違反藥事法、藥師法等，分別可依法裁處新台幣3萬到200萬元罰鍰、6萬到30萬元罰鍰。

胰妥讚是一種腸泌素用藥，不僅在糖尿病的療效受到矚目，且附帶可控制體重，被當作減肥利器，但亂用後果恐不堪設想。中華民國糖尿病衛教學會理事長歐弘毅今天下午接受媒體聯訪說明，可能引起腸胃道不適、嚴重嘔吐等症狀，甚至可能會因此脫水而電解質失衡。

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歐弘毅直言，腸泌素用藥原本是用在糖尿病或肥胖症患者，若沒有經過適當使用，包括劑量控制等，常會引起副作用或其他不良反應，重點是「會擠壓到真正需要用藥的族群」，建議應由醫師評估，不要自己買來亂打。

若真要用來輔助減重，歐弘毅說，在臨床上，多會從低劑量開始給藥，再逐步調高到較高的維持劑量，漸進式調整下，大部分患者都可以接受，用藥後發現副作用已嚴重到影響日常生活，就應該與主治醫師討論，調整用藥。（編輯：陳政偉）1131030