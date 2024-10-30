颱風康芮直撲台灣 石門牡丹等4水庫發布放流警戒

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（中央社記者曾智怡台北30日電）颱風康芮直撲台灣，陸警範圍已擴增到全台22縣市。水利署也發布水庫放流警戒，目前放水中水庫有石門水庫、直潭壩、鏡面水庫、牡丹水庫。水利署提醒下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免發生危險。

颱風康芮進逼，中央氣象署今天下午5時把全台納入陸警範圍內，預估康芮將以巔峰之姿襲台，中心明天下午到傍晚就會登陸花東到恆春半島一帶，提醒全台要嚴防強風豪雨。

氣象署說明，目前康芮中心在鵝鑾鼻東南東方海面，向西北移動，暴風圈正逐漸進入巴士海峽及台灣東南部近海，將對台灣各地及澎湖構成威脅，因此陸警範圍已經擴增到全台22縣市。

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水利署也發布水庫放流警戒，目前放水中水庫有石門水庫、直潭壩、鏡面水庫、牡丹水庫。水利署提醒，當發布水庫放流警戒，請下游民眾及工作人員迅速離開河床，以免發生危險。

水利署長賴建信昨天召開防颱整備會議，指示提前防範布署，包含近期完成搶修地區的巡查復檢工作。另外，由於目前水庫均位於高水位，賴建信要求各水資源分署提前進行調節性放水，並依據降雨動態調節。（編輯：林家嫻）1131030