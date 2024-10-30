全台22縣市停班停課 2大平台31日零時起停止外送

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（中央社記者江明晏台北30日電）颱風康芮襲台，全台22縣市31日停班停課，2大外送平台宣告，將自31日零時起停止外送服務。foodpanda表示，會提前30分鐘關閉平台；Uber Eats提醒，外送員應於停班停課期間保持離線，待恢復營運再上線。

因颱風影響，全台22縣市31日停班停課，foodpanda表示，為保障外送夥伴上線安全，會配合政府指示，於該時段內暫停外送服務，平台將自31日零時起停止外送服務，並提前30分鐘關閉平台，後續將隨時根據政府停班停課公告更新。

foodpanda表示，外帶自取服務不受影響，提醒消費者可提前訂購備貨，後續將依照政府相關指令恢復外送；foodpanda也提醒所有外送夥伴以行車安全為首要考量，多加留意天候及路況。

Uber Eats指出，平台會配合行政院人事行政總處以及各地政府因颱風依法停班停課的宣布，預計自31日零時起，配合暫停該地區的營運和暫停外送。

Uber Eats提醒，外送合作夥伴於停班停課期間保持離線，待收到平台恢復營運通知後再上線。（編輯：張均懋）1131030