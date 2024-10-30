早安世界》颱風康芮陸警發布 估31日花蓮以南登陸
颱風康芮陸警發布 估31日花蓮以南登陸
中央氣象署30日凌晨發布颱風康芮陸警，30日晚起至11月1日影響最劇，各地留意強風豪雨；預估31日中午至傍晚康芮將於花蓮以南陸地登陸，但確切登陸地點仍待觀察。綠島鄉與蘭嶼鄉30日停班停課，氣象署過去會在宣布停班課前一天的晚間7時與縣市首長召開會議，這次颱風將於晚間9時增開會議並提供最新訊息，外界關注颱風假宣布時間可能會往後延，北市表示，北北基桃共識及慣例是晚間8時宣布隔天停班課狀況，特殊情況會延後，最晚不超過晚間10時。另外，受颱風影響，樂團五月天原定11月1日至3日分別在高雄、花蓮玉里鎮及花蓮市舉辦「一路向東」公益演唱會，確定延期。（看完整報導）
災防中心誤發停電訊息 台電董事長曾文生致歉：要求測試更謹慎
國家災害防救科技中心29日上午發出的「電力中斷警報」，訊息上顯示快訊「災害性停電」，內容指出10月29日11時39分台灣發布災害性停電，影響區域包括全台16個縣市。台電致歉並澄清，因正進行防颱整備，包括確認數據資料通報程序，過程不慎送出暫存資料並發送於平台，已發送勘誤訊息。台電董事長曾文生表示，在颱風整備階段誤發訊息，會要求台電下次測試系統要更謹慎。（看完整報導）
京華城案沈慶京涉行賄、彭振聲涉貪污圖利 北院裁定延長羈押2個月
北檢偵辦京華城案，聲請延押威京集團主席沈慶京及前台北市長副市長彭振聲。台北地方法院審酌沈慶京涉行賄罪嫌重大，有串供事實等，裁定延長羈押禁見2個月；彭振聲涉貪污圖利等罪嫌重大，有串證之虞等，同樣裁定延長羈押禁見2個月。另外，鏡週刊報導民眾黨立委黃珊珊曾收受威京集團子公司中工機械政治獻金，黃珊珊表示，中工機械對各黨候選人均有政治獻金，她對每筆政治獻金都心存感謝，都依法如實申報。（看完整報導）
圖輯／長泰操演彰化無劇本演練 戰車街頭現蹤、化學兵放煙霧掩護
陸軍第六軍團指揮部「長泰19號操演」28日登場，扮演攻守兩軍的中部十軍團裝甲586旅、南部八軍團機步333旅29日在彰化實施聯兵旅跨區對抗，並驗證通信、後勤支援等多項作為，共超過4000名兵力投入，並落實無劇本、夜間及24小時訓練。（看完整報導）
對美軍購攻擊型無人機 國防部：已進入最後訂約階段
彭博報導，台灣已與美國政府簽署正式協議，將可向空境公司和Anduril Industries公司採購多達1000架攻擊無人機，以助削弱中國可能的攻擊，彭博引述瞭解這項交易的業內人士說法，台灣在今年9月底簽署「發價書」，即簽約述明數量、價格和交貨日期之前的步驟。國防部29日指出，目前美方正在與廠商做最後訂約階段，實際交易情形視訂約後依計畫執行。（看完整報導）
腸病毒疫情反常升溫 疾管署：估年底脫離流行
疾管署監測資料顯示，20日至26日門急診就診計1萬8266人次，較前1週上升10.3%。疾管署發言人羅一鈞指出，今年腸病毒疫情反常，到了秋冬還在上升，過去只曾經在2016年看到過冬天有明顯腸病毒疫情，依模式推估疫情，目前到11月底前都是高原期，11月底後疫情下降，12月底才會脫離流行期。（看完整報導）
真主黨領袖命喪以軍空襲 二號人物卡西姆獲選接班
黎巴嫩政治與軍事組織「真主黨」領導人納斯拉勒9月死於以色列對黎巴嫩首都貝魯特南部的空襲。真主黨29日宣布選定原為組織二號人物的卡西姆接任領導人。卡西姆今年71歲，長期擔任副手，一直是真主黨接受外媒訪談時的主要代表之一，他在8日曾錄製影片強調，真主黨和以色列衝突是一場關乎「誰先哭泣」的戰爭，真主黨「不會先哭」。（看完整報導）
看懂移民為何成美國大選魔王級議題 吃狗論謠言背後是邊境危機
非法移民是美國講不爛、理還亂的議題，離大選投票日越近，論調越偏鋒，甚至出現海地移民吃貓狗說，讓愛寵物的國度爆發論戰，還成了辯論議題，背後原因是美國待砍掉重練的移民體系，以及失控的移民潮。然而民主黨及共和黨黨對移民改革意見分歧，難以達成共識，移民危機持續。（看完整報導）
過度旅遊亂象多 首爾北村韓屋村11月起試行宵禁
韓國首爾歷史悠久的「北村韓屋村」將於11月試行宵禁，明年3月起正式上路。自下午5時至隔日上午10時之間，遊客將不得進入北村特定區域，違者最高可遭處約新台幣2316元罰款。不過部分居民質疑宵禁政策能否取得成效，因為相關政策存在漏洞，比如在民宿過夜的遊客可獲豁免。遊客對宵禁的看法也存在分歧，有些人認為居民的生活品質很重要，也有人對於走在街上就可能被罰款感到不滿。（看完整報導）
MLB世界大賽Freeman連3戰開轟擊潰洋基 道奇3連勝聽牌
美國職棒大聯盟世界大賽第3戰，洛杉磯道奇的弗利曼1局上就開轟一舉攻下2分，這是他今年世界大賽連續第3場開轟，他在雙方首戰就轟出世界大賽史上首支再見滿貫砲，第2戰也貢獻1發陽春彈，弗利曼成為史上第3位在世界大賽前3戰連續開轟的球員，也是他自2021年征戰世界大賽以來，連續5場世界大賽開轟，追平斯普林格於2017、2019年寫下的連5轟紀錄。最終道奇以4比2獲勝，在7戰4勝制系列賽3連勝，距離世界大賽冠軍僅一步之遙。（看完整報導）
開箱老照片》居民抗議核二蓋低放儲存倉庫
台北縣（今新北市）金山鄉位於台電石門核一廠、萬里核二廠間，自民國67與70年核一、核二廠啟動運轉，金山鄉居民就生活在核電的陰影下。90年台電在核二廠外興建第三座低放射性核廢料儲存倉庫，不過，包括金山鄉在內的北海岸居民擔心「萬金石」地區將成為核廢料的永久存放點，因此動員抗爭，91年10月30日居民要求台電將低放射性核廢料遷出核二廠，並不可再度興建核廢料儲存倉庫。（看完整報導）
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- 早安世界》颱風康芮陸警發布 估31日花蓮以南登陸2024/10/30 07:29
- 2024/10/29 07:18
- 2024/10/28 06:58
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