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颱風康芮加速接近僅北市基隆金馬未納陸警 明北部東部防大雨
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颱風康芮逼近30日晚間各地防強風豪雨 估31日花蓮以南登陸

2024/10/30 07:11（10/30 09:28 更新）
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氣象署30日凌晨發布颱風康芮陸警，預估31日中午至傍晚將於花蓮以南陸地登陸。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
氣象署30日凌晨發布颱風康芮陸警，預估31日中午至傍晚將於花蓮以南陸地登陸。（圖取自氣象署網頁cwa.gov.tw）
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（中央社記者張雄風台北30日電）中央氣象署今天凌晨發布颱風康芮陸警，今晚起至11月1日影響最劇，各地留意強風豪雨；預估明天中午至傍晚康芮將於花蓮以南陸地登陸，但確切登陸地點仍待觀察。

氣象署於今天凌晨5時30分發布中颱康芮海上陸上颱風警報。康芮清晨6時中心位置在鵝鑾鼻的東南方約540公里處，以每小時14公里速度，向西北進行。中心氣壓935百帕，近中心最大風速每秒48公尺，七級風平均暴風半徑300公里。

氣象署指出，陸上警戒區域為台東、恆春半島；海上警戒區域包含台灣海峽南部、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽。

氣象署清晨6時40分舉辦颱風記者會。預報員朱美霖表示，預估東部、東南部、南部今天上半天都會納入警戒區域中；明天中午至傍晚康芮會在花蓮以南登陸，但登陸地點仍有不確定性。

朱美霖提到，康芮目前是中颱上限，接近陸地結構沒有受到破壞，強度會維持、甚至不排除還有再增強的機會，今晚至11月1日清晨是影響最劇烈的期間。

朱美霖說，隨著颱風接近，今天北部、東半部雨勢逐漸加劇，今晚至明晨大台北山區、宜花山區會有豪雨或以上的降雨；明天白天至11月1日清晨各地降雨明顯，東半部雨勢達豪雨以上，北部、南部地區、中部山區也有局部豪雨，而明晚至11月1日清晨中部平地也會有大雨發生。

朱美霖表示，11月1日白天起颱風逐漸遠離，各地降雨趨緩，但中南部留意仍有大雨，北部、東半部有局部陣雨。

（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）
（圖取自中央氣象署網頁cwa.gov.tw）

朱美霖提醒，受颱風外圍環流影響，台灣各沿海及各離島易有長浪發生，各海面風浪逐漸增大，易有3至5公尺以上浪高，尤其今天東部、東南部沿海及蘭嶼浪高可達6公尺以上，隨著颱風逐漸接近，沿海浪高可能達8公尺以上。

另外，今天蘭嶼、綠島、澎湖將有11至12級強陣風，桃園至雲林及東南部沿海空曠地區、恆春半島、馬祖有9至10級強陣風，其他沿海空曠地區及金門有較強陣風。（編輯：徐睿承）1131030

各國預測颱風康芮路徑圖。（圖取自NCDR天氣與氣候監測網頁watch.ncdr.nat.gov.tw）
各國預測颱風康芮路徑圖。（圖取自NCDR天氣與氣候監測網頁watch.ncdr.nat.gov.tw）
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颱風康芮發布陸警 台東、恆春半島納警戒區
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