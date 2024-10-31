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颱風康芮來襲 北捷文湖線與高架路段暫停營運
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屏東山區總雨量估達600豪米 台24線往霧台預警封閉

2024/10/31 09:30
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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）颱風康芮來勢洶洶，屏東山區總雨量估達600毫米，考量山區降雨易有落石發生，公路局上午8時預警性封閉台24線往霧台鄉路段；霧台鄉長巴正義說，午後風雨增強，民眾別出門。

依中央氣象署資料，颱風康芮今天上午8時的中心位置在鵝鑾鼻東方約130公里處，以每小時28轉19公里速度，向西北轉北進行；屏東總雨量預測，平地200至400毫米、山區400至600毫米，陣風估達10級。

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公路局南區養護工程分局今天發布新聞稿指出，因颱風康芮環流結構紮實挾帶豐沛雨量，預測屏東山區總雨量將達600毫米，考量山區連續降雨土石鬆軟易有落石發生，台24線27.4至37.3k德文路口至神山路段可能有致災風險，今天上午8時預警性封閉，將視天候狀況及巡查道路安全後再行開放通行。

霧台鄉長巴正義今天接受中央社記者電話訪問表示，目前山上無風下著小雨，但下午過後風雨會漸強，民眾要待在家不要出門；而山上備有14天存糧，物資無虞。（編輯：李錫璋）1131031

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