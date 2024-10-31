全台5路段災阻 23處預警性封閉

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（中央社記者余曉涵台北31日電）颱風康芮襲台，交通部公路局統計，截至下午2時，包含宜蘭獨立山至米摩登路段等5處道路有災情中斷、桃園到宜蘭的巴陵至牛鬥橋等23處省道路段預警性封閉。

根據中央氣象署觀測，颱風康芮今天下午1時40分左右於台東縣成功附近登陸，下午2時中心位置在台東北北東方，未來將向北轉北北東移動，暴風圈正籠罩台灣及澎湖，對台灣各地及澎湖、金門、馬祖構成威脅，各地風雨持續中。

康芮帶來驚人的強風豪雨，交通部公路局今天發布新聞稿表示，截至今天下午2時，共有23處省道遇預警性封閉，5處省道路段道路災阻。

公路局表示，預警性封閉路段包含桃園市復興區至宜蘭縣大同鄉台7線巴陵至牛鬥橋、宜蘭縣大同鄉到台中市和平區台7甲線百韜橋至武陵路段、南投縣仁愛鄉台8線梨山至大禹嶺路段、花蓮縣秀林鄉台8線關原至閣口路段、宜蘭縣蘇澳鎮到花蓮縣秀林鄉台9線東澳至崇德路段、花蓮縣玉里鎮台9線玉里大橋、台東縣太麻里鄉台9線金崙大橋、宜蘭縣蘇澳鎮到花蓮縣秀林鄉台9丁線的蘇澳至和仁路段、花蓮縣吉安鄉花蓮大橋，花蓮縣豐濱鄉台11線豐濱至石梯坪路段。

花蓮縣光復鄉台11甲線光復至豐濱路段、南投縣仁愛鄉台14線屯原路段及霧社至大禹嶺路段、南投縣信義鄉台16臨29線地利至合流坪路段、高雄市桃源區台20臨105線梅山口至埡口路段、高雄市桃源區台20線勤和至復興路段、台東縣海端鄉台20線向陽至初來路段、南投縣信義鄉台21線草坪頭至塔塔加路段、花蓮縣富里鄉到台東縣東河鄉台23線豐南至北源路段、屏東縣三地門鄉台24線德文路口至神山路段。

高雄市六龜區台27線中興至大津路段、高雄市那瑪夏區台29臨11線便道那瑪夏至五里埔路段、花蓮縣卓溪鄉台30線南安路段等。

道路有災阻地區為宜蘭縣大同鄉台7甲線獨立山至米摩登路段、台中市和平區台8線靈甫橋、南投縣仁愛鄉台8線碧綠溪路段、花蓮縣秀林鄉台8線靳珩至燕子口路段、花蓮縣秀林鄉台9線匯德至崇德路段。

公路局說，道路災阻路段將等風雨趨緩後，才能預估搶通時間。（編輯：李亨山）1131031