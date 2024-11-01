颱風康芮影響省道受阻路段 至傍晚仍16處待搶通

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）颱風康芮造成省道20多處路段因路基毀損、橋被沖毀或遭遇坍方、土石流而受阻，無法通行，公路局全力搶修，到今天傍晚仍有16處待搶通。

交通部公路局發布新聞稿，16處受阻路段及預估搶通時間如下：

台中市和平區台8臨37線11K+800至12K（中橫便道），預計7日搶通。

台中市和平區台8線77K（靈甫橋），預計於2日下午4時搶通。

南投縣仁愛鄉台8線96K（碧綠溪路段），預定2日中午12時搶通。

南投縣仁愛鄉台8線雙向99K及101K（榮興路段），預定2日中午12時搶通。

花蓮縣秀林鄉台8線110K至167K+700（大禹嶺至天祥路段），尚未完成勘災，暫無法預估搶通時間。

花蓮縣秀林鄉台8線167K+700至184K+500（天祥往閣口路段），尚未完成勘災，暫無法預估搶通時間。

花蓮縣秀林鄉台9線161K+300（匯德隧道北口），預估2日中午12時搶通。

花蓮縣秀林鄉台9丁線45K+700K（觀音路段），預定2日中午12時搶通。

高雄市桃源區台20線93K至98K+700（勤和至復興），預計10日下午5時搶通。

台東縣海端鄉台20線149K至199K（向陽至初來），預計2日中午12時搶通。

花蓮縣玉里鎮台23線7K至13K（小天祥至望通嶺），預計2日中午12時至傍晚6時陸續搶通。

台東縣東河鄉台23線21K（北源路段），預計2日下午5時搶通。

高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K（那瑪夏至五里埔），預計4日下午5時時搶通。

花蓮縣玉里鎮台30線0K至5K+500（八通關古道入口），預計2日傍6時搶通。

台東縣長濱鄉台30線29K+500（玉長公路東洞口），預計3日下午5時搶通。

高雄市六龜區台27線2K+500（荖濃路段）北上車道，預計7日下午5時搶通。（編輯：陳政偉）1131101