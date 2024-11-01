台鐵北迴線下午4時前搶通 花東線估傍晚6時

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（中央社記者汪淑芬台北1日電）颱風康芮造成台鐵部分路段受損，東部幹線又因今天凌晨地震，損害較嚴重。台鐵說，七堵與南港間的西正線電車線已修復，北迴線預計下午4時、花東線預計傍晚6時前搶通。

台鐵汐科站西正線電車線斷，今天上午七堵與南港間南下及北上列車月延誤，北迴線則是因颱風造成土石流掩蓋軌道，及花東線多處電車線受損。

台鐵下午發布新聞稿，七堵與南港間西正線修復，西部幹線全部正常行駛；南迴線也已正常行駛，對號列車開放站票；東部幹線部分，北迴線土石流掩蓋區已清理完畢，並進行電力號誌修復檢查，預計下午4時前搶通，花東線傍晚6時搶通。

台鐵說，花蓮凌晨規模5.5地震影響，吉安與志學間木瓜溪橋北橋台發現軌道方向不整，經本工務、電務單位會勘後，初步認定橋梁結構安全無虞，列車可以30公里慢行運轉，台鐵並全天派人現場看守。後續將再由技師進一步確認。

其他東部幹線受損部分，光復與富源、鹿野與山里電車線損壞下午2時30分已修復，景美與北埔電車線預計下午4時前修復，南平與光復、玉里與東里電車線調整預計下午5時修復。（編輯：陳政偉）1131101