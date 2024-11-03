幼兒美感教育論壇 邀國外學者分享案例促國際對話

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（中央社記者許秩維台北3日電）教育部舉辦幼兒美感教育國際論壇，邀請新加坡和美國的學者分享幼兒美感教育案例，並透過專題講座及圓桌論壇，探討美感教育實踐經驗，盼促進國際交流與合作。

教育部今天在台南大學辦理「2024幼兒美感教育國際論壇」，邀請來自新加坡及美國的幼兒教育專家與會，並吸引全國的幼教學者及教師約200多人共同參與，論壇採「專題講座」和「圓桌論壇」的形式，盼激發更多教育實踐與創新靈感。

教育部表示，為落實第3期美感教育中長程計畫的核心理念「美感即生活：從幼啟蒙，扎根生活，在地國際，永續實踐」，因此委請台南大學辦理「幼兒園美感教育扎根計畫」，致力於將美感教育融入幼兒生活的每個層面並將理念推廣至國際。

幼兒美感教育國際論壇研討會邀請國際知名的幼兒教育學者進行專題講座，來自新加坡南洋理工大學的學者專精於幼兒教育與發展，尤其是視覺藝術領域方面的研究，透過講座分享視覺藝術在幼兒發展中的關鍵角色，並藉由實際案例，展示新加坡在美感教育中的創新實踐。

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另一名主講者來自美國伊利諾大學厄巴納香檳分校，從瑞吉歐教學法中的「美感、在地、生活」等核心概念出發，分享美國、義大利、香港及台灣的幼兒教育實踐案例，呈現各地的幼兒美感課程是如何反映當地的文化特性。

教育部提到，今天論壇也規劃圓桌論壇，以「台灣幼兒美感教育課程發展與實踐」為主軸，邀請新加坡、美國和台灣的學者出席，觀賞幼兒園美感課程案例影音紀錄片，進行國內外美感教育理論與實務的交流，盼有助於各國之間的相互了解，並探索未來跨國合作的可能性。（編輯：管中維）1131103