早安世界》颱風銀杏生成路徑待觀察 今起東北季風影響北部轉涼有雨

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颱風銀杏生成路徑待觀察 今起東北季風影響北部轉涼有雨

颱風銀杏4日凌晨生成，中央氣象署預估，6日是路徑轉折的關鍵時間點，可能會影響台灣天氣。本週前半段受東北季風影響，北部和東半部降雨增加，氣溫下降，6日至7日清晨低溫可能不到20度。（看完整報導）

颱風康芮釀97萬戶停電 台電：已復電逾99%

颱風康芮導致全台超過97萬戶停電，為近年來最多。台電3日表示，超過99%用戶已復電，顯示相較過往規模相當的颱風，停電時間顯著縮短。截至3日下午3時，97萬3506戶中已有96萬5342戶恢復供電，剩餘8164戶主要集中在花東地區及部分縣市山區。台電指出，受颱風影響大型樹木和電桿倒斷，延長搶修時間，尤其在山區需人力徒步進入搶修。（看完整報導）

貝里斯白蝦出口台灣3個月內有結論 當局樂觀：海螺龍蝦也在評估中

貝里斯農業單位證實，台灣食品藥物管理署的代表團，已經完成對貝里斯漁業生產的考察，3個月內就會有具體結論。相較於貝里斯，與台灣斷交的宏都拉斯因中國承諾跳票失去市場，白蝦業者難以生存出現倒閉潮。（看完整報導）

特派分析／賀錦麗締造政壇多項第一 扛繼往開來責任拚入主白宮

美國民主黨總統候選人賀錦麗有多個「第一」的頭銜，她視此為責任，常提到媽媽的期許：「要確保妳不是最後一個」。如今「提前」選總統，她穩紮穩打，力拚成為首位入主白宮的女性亞非裔總統。（看完整報導）

西班牙洪災增至214死 政府救災龜速引發民怨

西班牙瓦倫西亞自治區發生毀滅性洪災的4天後，罹難人數增至214人。由於當局的災害應變速度太慢，導致部分居民日益絕望，不滿情緒與日俱增。西班牙總理桑傑士3日坦承政府應變不足，並宣布增派1萬名軍警投入救災。桑傑士與王室成員4日勘災時，遭到災民丟擲爛泥，並對他們大聲叫喊「凶手」，官員們被迫縮短在受創最重城鎮的勘災行程。（看完整報導）

立委提案公投綁大選 中選會：選務高度複雜負荷過重

立法院內政委員會4日將審查公民投票法修正草案。國民黨立委羅智強提案要求公投應與全國性選舉同日舉行，但中選會表示公投綁大選將使選務過於複雜，超過選務單位的負荷能力，並可能模糊公投議題焦點，影響公投結果的清晰表達。內政部也指出，公投與選舉同日舉行將增加選務複雜性，影響投票及開票作業。（看完整報導）

台灣志願兵吳忠達戰死烏克蘭 曾交代母親若陣亡不用帶回台

台灣志願兵吳忠達戰死烏克蘭，苓雅區長鄭美華轉述吳母說法表示，吳忠達不忍烏克蘭孩童面對無情戰火，願奉獻己力，若戰死願留下，不用帶他回來。民進黨立委沈伯洋表示，吳忠達陣亡訊息經由台灣同袍傳回台灣。外交部目前正與烏克蘭軍方協調相關事宜。由於戰事仍在進行，烏克蘭軍方尚未確認吳忠達的陣亡經過，待戰火稍歇後，將取回遺體。（看完整報導）

前台鹽綠能董事長陳啟昱涉弊案失聯 南檢最快今天發布通緝

台南地檢署偵辦光電弊案，前台鹽綠能公司董事長陳啟昱涉案，1日未出席台南地院重開的羈押庭。檢方動員數百人追緝，但仍未尋獲下落。檢方發言人蔡宗聖表示，最快將於4日對陳啟昱發布通緝令。（看完整報導）

12強熱身賽林安可陳晨威開轟 第2戰台灣勝捷克

世界12強棒球賽台灣與捷克舉辦交流賽，台灣隊3日在第2戰打線發揮，林安可6局上敲出超前比數滿貫砲，陳晨威8局上也開轟，台灣隊終場以10比3搶勝，交流賽戰績1勝1和。捷克隊陣中球員融入台灣生活，在官方社群分享球員坐在摩托車上的畫面；捷克投手奇切克分享借摩托車經過，笑說希望跟台灣在地元素連結。（看完整報導）

LOL世界賽Faker率T1逆轉擊敗BLG衛冕成功 奪生涯第5冠

韓國英雄聯盟戰隊T1 3日在英國舉行的世界大賽總冠軍賽中，逆轉擊敗中國戰隊成功衛冕。T1在前3局比賽中以1比2落後，但第4局在名將李相赫（Faker）帶領下扳平比分，並在決勝第5局中憑藉其精彩操作逆轉勝出。Faker被譽為英雄聯盟史上最偉大的電競選手，這次奪冠是他生涯第5次贏得世界大賽冠軍，並達成世界大賽500殺的里程碑。（看完整報導）

開箱老照片》台北馬拉松重返市區

台北馬拉松簡稱「台北馬」，是台灣歷史最悠久的城市馬拉松，創辦於民國75年，由當時中華民國田徑協會理事長紀政發起，路線從介壽路（今凱達格蘭大道）出發，行經台北多條主要道路，首屆比賽共有2000多人參加。（看完整報導）

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