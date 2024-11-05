政府鼓勵企業加薪 教團籲基層公務員比照調整

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（中央社記者許秩維台北5日電）全國教師工會總聯合會今天表示，解救低薪的關鍵在於政府的示範，呼籲專任公務員的最低受薪者應比照政府對上市櫃企業的要求，並明定薪資調漲跟隨「重要民生物價指數」。

全教總發布新聞稿指出，行政院長卓榮泰日前主持經發會委員會延續會議，以政府作為加薪引擎、薪資透明化、中小企業賦能等3大方向為主軸，提出8項創新對策力拚提高薪資，並請金管會研議將一定的薪資門檻，也就是最低工資的1.3倍（約新台幣3萬7167元），納入上市、櫃公司申請許可審核。

全教總提到，卓榮泰重視民間企業合理薪資條件，但卻忘記基層公務員也處於低薪的不合理現況；依據113年現行公務人員給與簡明表，委任第1職等1級公務員薪資僅3萬3850元，即使114年預計調薪3%，仍低於卓榮泰要求上市、櫃公司達最低工資1.3倍的合理薪資條件。

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對於民間企業薪資水平不斷提升，全教總指出，軍公教人員的薪資調整卻遠遠落後，這種情況不僅嚴重影響軍公教人員的生活品質，也對工作士氣造成極大打擊，呼籲行政院應同時調整委任第1職等1級公務員薪資，最少應比照要求上市、櫃公司的合理薪資條件。

全教總認為，解救低薪的關鍵在於政府的示範，專任公務員的最低受薪者應比照上市櫃企業的要求，並明定薪資調漲跟隨「重要民生物價指數」，方能避免受薪階級「越過越窮、越來越苦」，唯有提高公教人員薪資，將薪資調漲法制化、透明化，才能帶領社會脫離「低薪、均貧」的窘境。（編輯：管中維）1131105