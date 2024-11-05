法務部撤回提高墮胎罪罰金 婦團再籲刪除墮胎罪

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（中央社記者吳欣紜台北5日電）法務部10月底預告修正刑法墮胎罪，包括規定不罰的適用範圍及提高罰金等引發外界議論，法務部今天宣布撤回草案預告，婦團則發聲明嚴正呼籲應除刑法墮胎罪。

法務部日前預告修正刑法墮胎罪，懷孕婦女墮胎者，罰金從新台幣3000元提高為8萬元；意圖營利而犯墮胎者，罰金從1萬5000元提高為50萬元，致婦女於死者併科200萬元罰金。

不過，相關草案一出引發外界強烈批評，包含婦女團體齊聲反對、批評法務部，同時也發起連署要求廢除墮胎罪並於今天召開記者會，法務部後續則發布新聞稿宣布撤回草案預告，再研議。

在法務部宣布撤回草案後，婦女新知也發布聲明指出，11月1日發起的連署，不到5天就收到超過52個團體、共4403個個人，其中含學者約80人加入連署，更有許多民眾留言表示不敢置信台灣的刑法還有墮胎罪。

婦女新知表示，肯定法務部願意傾聽民意懸崖勒馬，但刪除墮胎罪、人工流產配偶同意權才是保障女性生育自主權的正解。

婦女新知呼籲，法務部應盡速提案廢除刑法墮胎罪，並與衛生福利部進行跨部會研議，將人工流產相關事宜於優生保健法中一併規範，刪除配偶同意權條文，以落實CEDAW精神。（編輯：陳政偉）1131105