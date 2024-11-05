本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

法務部撤回提高墮胎罪罰金 婦團再籲刪除墮胎罪

2024/11/5 16:14（11/5 17:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
婦女新知基金會、台灣女人連線與關心性別平等的民間團體5日舉行記者會，呼籲法務部應刪除刑法墮胎罪，會中邀集民進黨立委陳培瑜（後左起）、張雅琳、黃捷、吳沛憶、范雲、郭昱晴、洪申翰、王正旭、林淑芬等人響應，高呼「廢除墮胎罪、還我生育自主權」，「子宮不自主就是不民主」等訴求。中央社記者郭日曉攝 113年11月5日
婦女新知基金會、台灣女人連線與關心性別平等的民間團體5日舉行記者會，呼籲法務部應刪除刑法墮胎罪，會中邀集民進黨立委陳培瑜（後左起）、張雅琳、黃捷、吳沛憶、范雲、郭昱晴、洪申翰、王正旭、林淑芬等人響應，高呼「廢除墮胎罪、還我生育自主權」，「子宮不自主就是不民主」等訴求。中央社記者郭日曉攝 113年11月5日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳欣紜台北5日電）法務部10月底預告修正刑法墮胎罪，包括規定不罰的適用範圍及提高罰金等引發外界議論，法務部今天宣布撤回草案預告，婦團則發聲明嚴正呼籲應除刑法墮胎罪。

法務部日前預告修正刑法墮胎罪，懷孕婦女墮胎者，罰金從新台幣3000元提高為8萬元；意圖營利而犯墮胎者，罰金從1萬5000元提高為50萬元，致婦女於死者併科200萬元罰金。

不過，相關草案一出引發外界強烈批評，包含婦女團體齊聲反對、批評法務部，同時也發起連署要求廢除墮胎罪並於今天召開記者會，法務部後續則發布新聞稿宣布撤回草案預告，再研議。

在法務部宣布撤回草案後，婦女新知也發布聲明指出，11月1日發起的連署，不到5天就收到超過52個團體、共4403個個人，其中含學者約80人加入連署，更有許多民眾留言表示不敢置信台灣的刑法還有墮胎罪。

婦女新知表示，肯定法務部願意傾聽民意懸崖勒馬，但刪除墮胎罪、人工流產配偶同意權才是保障女性生育自主權的正解。

婦女新知呼籲，法務部應盡速提案廢除刑法墮胎罪，並與衛生福利部進行跨部會研議，將人工流產相關事宜於優生保健法中一併規範，刪除配偶同意權條文，以落實CEDAW精神。（編輯：陳政偉）1131105

#刑法
#法務部
延伸閱讀
刑法墮胎罪預告修正提高罰金惹議 法務部撤回草案再研議

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.118
更多編輯台推薦新聞：