本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
美國大選開票 川普拿下北卡羅來納、喬治亞2搖擺州 247：210領先賀錦麗
首頁 / 生活

野保團體10日遊行 籲精進遊蕩犬貓管理等3訴求

2024/11/6 14:06
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北6日電）野保團體為野生動物而走行動聯盟預計10日舉辦遊行，提出精進遊蕩犬貓管理與減量等3大訴求。農業部動保司分析，關鍵是地方政府的執行量能有限。林業署說，農業部已協助增加收容空間。

為野生動物而走行動聯盟發布資訊，預計10日舉辦「2024第二屆為野生動物而走」遊行活動，將提出3點訴求。

這些訴求包含一、「精進遊蕩犬貓管理與減量」，呼籲釐清飼主定義，落實野外調查，重新評估TNR策略，保護區犬貓禁餵及移置等。二、 「強化生態熱區遊蕩犬隻管理計畫並擴大範圍」，主張生態熱區要無犬，熱區禁餵要實質。 三、「提升國民對野生動物保育與伴侶動物福祉的認識，將犬貓列入課綱外來入侵種案例」，盼犬貓案例列課綱，動保教材應全面。

農業部動保司副司長陳中興告訴中央社記者，為了保育石虎，由農業部林業署、生多所在苗栗、南投、台中共9鄉鎮區劃設熱區，去年10月起執行移置遊蕩犬計畫，包含進行家訪，讓飼主做犬隻登記、絕育；居民不可放養犬隻，必須歸戶、絕育、登記，找不到飼主先捕捉、移置；野生犬隻也是捕捉後移置。

他指出，熱區不是法定名詞，目前有人犬衝突熱區、野生動物熱區，並跟地方政府一起宣導禁止餵食，若餵食會污染環境，地方政府可依據廢清法開罰；而農業部的立場是反對餵食所有動物，包含野生動物與流浪動物，因為會引起聚集；至於保護區則有相關法規依據，可能由內政部或地方政府公告禁止餵食。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

至於犬貓列入外來入侵種，陳中興說，犬貓應該不是外來入侵種，所以尚難以回應；現在的關鍵問題是地方政府的執行量能有限，例如也是生態熱區之一的苗栗縣，因範圍大，執行遊蕩犬管制進展受影響；又為了提高執行績效而舉辦的「113年度改善生態熱區遊蕩犬問題方案徵件獎勵活動」，最新進度為收到2件，正要處理中。

另外，林業及自然保育署署長林華慶說，農業部已經協助熱區所在地的縣市政府增加安置遊蕩犬的空間；遊蕩犬貓可能傷及野生動物的議題已受社會關注，也有人激烈主張立即撲殺，但並不能因此單一措施解決問題，需要同時執行源頭管理，以系統性方式多方著力，各團體之間需達成共識，才能解決問題。（編輯：李亨山）1131106

陳中興
日本金魚藝術展將來台 動團：恐傷害魚擬抗議屠宰場牛屠前灌水 農業部開罰3萬元
林華慶
林業署啟航百場森林療癒活動 即日起開放報名人工繁殖2千尾稻田魚 野放雙連埤友善水田展生機
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

172.30.142.16
更多編輯台推薦新聞：