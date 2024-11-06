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糖尿病小於40歲盛行率升 連續血糖監測助防併發症

2024/11/6 18:44（11/6 18:56 更新）
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中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會6日在記者會中公布最新台灣糖尿病年鑑，指出國內糖尿病盛行率達10.6%、創新高；年輕化時鐘快轉，小於40歲人口中，糖尿病粗盛行率從0.77%升至0.98% 。中央社記者曾以寧攝 113年11月6日
中華民國糖尿病學會、社團法人中華民國糖尿病衛教學會6日在記者會中公布最新台灣糖尿病年鑑，指出國內糖尿病盛行率達10.6%、創新高；年輕化時鐘快轉，小於40歲人口中，糖尿病粗盛行率從0.77%升至0.98% 。中央社記者曾以寧攝 113年11月6日
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（中央社記者曾以寧台北6日電）糖尿病2大學會今天公開最新台灣糖尿病年鑑，國內盛行率創新高達10.6%，且小於40歲盛行率上升；醫師提醒，日常監測血糖是防併發症關鍵，連續監測有助制定個人化治療。

美食部落客黃小姐今天現身衛教記者會分享，自己37歲確診糖尿病，雖嚴格遵循飲食控制，每天指尖採血多達8次，卻仍常發生眼底出血，進行血糖連續監測後，才發現飲食地雷，如吃蛋糕對她血糖影響並不如想像中大，反而地瓜和紫米燒肉飯糰更容易讓血糖飆升。

糖尿病學會與糖尿病衛教學會今天公開最新台灣糖尿病年鑑，台灣盛行率創新高達10.6%，總罹患人數恐突破300萬人關卡；且年輕化時鐘快轉，小於40歲人口中，糖尿病粗盛行率從0.77%上升至0.98%。

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧指出，台灣的糖尿病盛行率已超越日本、韓國及香港，位居亞洲前列，如何提升血糖控制效果，降低疾病惡化與併發症風險，已成為當前緊迫課題。

黃建寧說，過去臨床上主要依賴糖化血色素（A1c）作為糖尿病管理的唯一指標，然而A1c只能反映過去2到3個月的血糖「平均值」，無法呈現長時間內血糖波動；而連續葡萄糖監測（CGM）則有助追蹤理想糖值達標率（TIR），了解血糖在標準範圍內的時間百分比，幫助糖友更有效地調整日常生活作息。

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糖尿病衛教學會理事長歐弘毅表示，血糖波動越大，對周邊血管及組織傷害就越大，會導致併發症提前報到；因此糖尿病除靠定期回診，更有賴日常生活中的自我的監測及管理，但青壯年糖友在日常中最大困境不外乎不方便或認為不需要，而無法規律監測血糖。

成大醫院內分泌及新陳代謝科醫師杜業豐從臨床經驗指出，飲食控制和規律自我監測是大多數糖友的共同難題，CGM技術突破了傳統血糖監測的局限，能全面掌握葡萄糖波動。且不僅幫助自我監測，還能即時分享數據給家人或照護者，並提供完整葡萄糖數據給醫療團隊，便於制定個別治療計劃。（編輯：陳政偉）1131106

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