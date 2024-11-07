半導體、AI夯 帶動大學電機資訊科系名額逆勢成長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者許秩維台北7日電）「大學問」網站今天表示，半導體、AI等資通訊產業帶動台灣經濟成長，也吸引高中生選填電資科系，114學年學士班名額雖減少近千人，但大學資通訊科系名額卻逐年提升。

大學問網站發布新聞稿指出，半導體、AI等資通訊產業蓬勃發展，影響高中生往自然組傾斜，電機、資工、電子及資管等也成為熱門學系；根據大學問網站今年1至9月的使用數據統計，電機、資訊等科系成為學生注目焦點。

大學問網站提到，教育部日前公告114年大學學士班核定名額9萬7334人，比前1年減少924人，但國立大學、老牌私立大學招生人數不減反增，增加名額集中在電機、資工、資管、半導體等相關科系，例如台大擴招37人、清大擴招37人、成大擴招30人、陽明交大擴招22人等。

私立大學部分，大學問網站表示，在資訊界長期以「北淡江、南逢甲」著稱的人才養成重點大學，淡江擴招177人、逢甲擴招125人；不論國立或私立的電資科系，除了配合國家重點產業發展，也因應高中生選擇自然組的人數持續增加，招生名額往相關科系傾斜是大勢所趨。

因應半導體產業的蓬勃，電子工程學類科系成為重要的人力資源來源，大學問網站觀察，台科大、北科大、高科大都有多系進入考生熱門搜尋前20名，亞東科大、龍華科大等私立科大在電子工程學類的關注度也頗高。

資訊工程學類人才也很搶手，大學問網站表示，國內普通大學和科技大學的資工科系高達127系，不論國立、私立都是業界搶手人才：社會組選擇資訊相關科系，以政大資管系最熱門，北商大資管系、中科大資管系、輔大資管系、東吳資管系也相當受關注。

大學問網站提到，比較特別的是師培大學，包括台師大電機系和資工系、嘉義大學資管系、高師大電子系、彰師大電子系等，也都進入電資領域各學類搜尋排行榜前20名榜單中，可見近年師培大學投入轉型發展，已有不一樣的面貌。（編輯：管中維）1131107