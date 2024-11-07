綠色和平查台韓港河川 塑膠垃圾占9成籲減塑

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）綠色和平東亞分部調查東亞河川塑膠垃圾，台灣、韓國及香港河川塑膠垃圾高達9成，且以主力品牌為主，呼籲業者減少塑膠包裝，建置重複使用體系。

綠色和平今天召開記者會，發布東亞分部今年執行的「東亞河川塑膠垃圾品牌檢視」調查結果，調查地點為台灣的淡水河、曾文溪，韓國的漢江及香港的林村河、貝澳河。

綠色和平說，基於流域特性、人力條件，以上調查在台灣及香港為人力採集、計算與檢視河川廢棄物品牌，韓國為空拍影像搭配AI辨識；3地調查合計逾300人次，檢視3萬1250件垃圾，其中有2萬8481件為塑膠垃圾，占比達91.1%最多，主要是寶特瓶類、食品包裝等一次性用品。

綠色和平也就這次調查行動中發現的垃圾，鎖定其中可辨識品牌的塑膠垃圾進行分析，幾乎都是當地市場的主力品牌，包含國際品牌或在地品牌。

綠色和平減塑專案負責人張凱婷說，已深耕國際市場的可口可樂，在拉丁美洲市場從2021年起導入重複填裝的塑膠瓶，又例如日本寶礦力有使用玻璃瓶，清洗後上架重複使用，顯示產業、技術早已可行。

她呼籲，各市場主力業者應率先示範，建置重複使用的運作體系，捨棄一次性容器，並減少產品的塑膠包裝。（編輯：唐聲揚）1131107