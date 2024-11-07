促進智慧醫療應用 衛福部與耶魯大學合作

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（中央社記者沈佩瑤台北7日電）為促進智慧醫療技術應用，衛生福利部今天與耶魯大學附設醫院簽署合作備忘錄，將專注醫療資訊長培訓、臨床決策支持系統與醫院資訊系統整合及人工智慧運用等領域。

衛生福利部發布新聞稿表示，耶魯大學紐哈芬醫院（Yale New Haven Hospital）長期以來被評為美國頂尖智慧醫院之一，以創新技術應用改善病人照護而聞名，這次次合作結合雙方的專業資源，不僅象徵台灣在全球智慧醫療領域的重要進展，更為國內醫療服務體系搭建國際交流與合作的平台。

在簽署合作備忘錄（MOU）後，衛福部表示，未來將專注於3個主要領域，首先是醫療資訊長（CMIO）的培訓，透過專門的培訓計畫，強化台灣醫療資訊長的專業知識，使其具備數位健康領導能力。

其次是臨床決策支持系統（CDSS），分享耶魯大學附設醫院應用CDSS改善醫療品質經驗，助力台灣透過資訊科技提升醫療品質和病人照護成果。

再來為醫院資訊系統整合及人工智慧的運用，耶魯大學附設醫院將提供專業建議，協助台灣醫院資訊系統的整合與優化，促進跨機構資訊共享，並開拓智慧醫療創新應用的更多可能性。（編輯：吳協昌）1131107