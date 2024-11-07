旅館開發案環評改地方辦理 環境部喊停

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（中央社記者楊淑閔台北7日電）環境部今天表示，原擬於明年7月全面改由地方政府辦理轄內旅館開發案件環評審查，因外界擔心重蹈台東美麗灣渡假村開發爭議，暫停全面改由地方審查，維持不含東部等縣市的15縣市辦理。

環境部環境保護司簡任技正呂雅雯告訴中央社記者，為增進中央與地方的環評審查與監督共同合作的能力，113年初環境部調查各縣市政府意願後，陸續取得15縣市回覆有意願。

她說，於是環境部依環評法施行細則第12條規定，在3、4月間分次公告委辦15個直轄市、縣（市）政府來辦理轄內旅館（含觀光旅館）開發案件的環評審查（含後續變更）、監督及處分，但是不含台東縣、花蓮縣、宜蘭縣、苗栗縣、新竹縣、彰化縣及金門縣。

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針對以上委辦推動情況，呂雅雯說，迄今共2案在執行中，辦理情況尚無不妥，所以環境部原本規劃在114年7月全面改由地方政府辦理旅館開發案相關環評審查；但因外界擔心再發生類似台東縣美麗灣渡假村開發案的爭議，所以環境部長彭啓明綜合考量後，決定暫停全面改由地方政府辦理環評。

她重申，換言之，目前維持委辦15縣市辦理環評的現況，並將持續觀察委辦執行情形到114年底，同時納入近期辦理的環評總體檢，作為後續修法參考。（編輯：陳政偉）1131107