卓榮泰視察中火：2032年之後檢討備用機組存廢

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（中央社記者鄭維真台中8日電）行政院長卓榮泰今天視察台中發電廠提出3項指示，台電提前至2034年無煤供電，備用燃煤機組僅在國安天災需求啟用，2032年之後重新評估6部備用機組存廢。

環境部環境影響評估審查委員會通過台中電廠第2期新建燃氣機組計劃，引發各界關注，未來既有10部燃煤機組，最終會有4部除役拆除，6部除役轉為緊急備用機組。卓榮泰說，「哪裡有問題，我就到哪裡解決問題，今天一定要來中火」。

卓榮泰表示，台中火力發電廠為台灣工業經濟發展注入極大貢獻，同時也為台中市民帶來沉重負擔，政府啟動1、2期燃氣機組計劃，期望改變台中天空及市民壓力，但不因此影響台灣產業發展。

卓榮泰指出計劃包括空污防制、增氣減煤、以氣代煤等3步驟，賴清德總統在擔任行政院長任內推動台中電廠空污防制及設備性能提升工程，將於明年完成10部機組改善，第1期空污排放量減輕7成。

卓榮泰說，新建計劃符合台中市政府「以1氣換1煤」訴求，2026年到2028年第1期計劃會有2部新燃氣機組、6部燃煤機組，拆掉2部燃煤機組，有2部備用燃煤機組。

2028年進入第2期燃氣計畫，於2031年前會增加2部燃氣機組，共到達4部燃氣機組，並拆掉2部燃煤機組，保留4部燃煤機組，有2部備用燃煤機組。

卓榮泰表示，2034年將有6部燃氣機組，6部備用燃煤機組僅在國安、天災緊急啟用，且會在第一時間通知地方政府，每年啟用720小時、用煤量10萬噸為上限，保留6部備用燃煤機組是環評委員會給政府時間緩衝。

卓榮泰指出，未來有3項工作，請台電加速作業，務必達成2034年完全以氣換煤，無煤供電；只在國安、天災緊急啟用備用燃煤機組，啟用第一時間會通知地方政府，讓地方有所準備，用煤量為目前1％容許量；2032年之後會重新檢討6部燃煤機組存廢問題，還給台中更乾淨的天空。

藍綠議員對此計劃意見分歧，於卓榮泰報告期間互嗆「空頭支票」、「加速減煤」，會議一度被迫暫停；卓榮泰說「我如果沒有講完，也沒有聽你們講，我就白來了」，並指這是政府保證，會要求台電清楚公告每年進度、減煤量、空污改善數據等。

針對燃煤機組會轉為國安緊急備用，台中市長盧秀燕出席國際關係年會時接受媒體聯訪表示，國家安全能源過度集中，反而會變成攻擊重要目標，一旦受損，國家大部分會受影響，不利國安，因此希望院長能思考將國家能源分散。（編輯：郭諭儒）1131108