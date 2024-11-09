早安世界》立院僵局有解 總預算案付委3人事案審查可望啟動
立院僵局有解 總預算案付委3人事案審查可望啟動
立法院長韓國瑜8日召集朝野協商，各黨團除同意民國114年中央政府總預算案付委審查並不復議，也將於12日下午協商包括大法官、考試院與NCC人事同意權案的審查時程，同時對於台電1000億元追加預算的審查時程，也將一併討論。（看完整報導）
前10月總出口創同期次高 AI助資通外銷首跨千億美元
財政部8日公布10月出口413億美元，年增8.4%、連續12紅，帶動前10月出口3904.2億美元，創歷年同期次高；其中，受惠AI商機，資通與視聽產品前10月外銷1103億美元，除已提前刷新全年紀錄，更首跨1000億美元大關。財政部預期11月出口將連13紅，全年出口規模有望創次高；不過川普將於明年重新入主白宮，美國優先的貿易保護主義，以及美中經貿科技對抗延續，將成為台灣出口最大不確定性因素。（看完整報導）
川普首公布內閣 競選經理威爾斯成第一位白宮女幕僚長
美國總統當選人川普7日宣布，為他勝選立下汗馬功勞的競選團隊共同經理威爾斯將成為美國史上首位女性白宮幕僚長，這是他當選後第一項重大人事任命。川普競選期間經常提到威爾斯，公開稱讚她領導選戰的能力，還說常有人告訴他，這是他「打得最好的選戰」。路透社報導，川普在勝選演說中談到：「蘇西喜歡待在幕後，讓我告訴各位，我們都叫她『冰女』。」（看完整報導）
陸配李貞秀遞補立委爭議 邱垂正：公職人員不允許他國籍
排名民眾黨不分區第15名的李貞秀目前在黨團總召黃國昌辦公室擔任助理，由於民眾黨不分區立委有2年條款，外界關注李貞秀是否可能成為首位陸配立委。但陸委會主委邱垂正表示，擔任公職人員必須放棄其他國家國籍，不管這個國家是否被中華民國承認。民眾黨立委黃珊珊則說，過去曾有陸配史雪燕遞補南投縣議員，顯然沒違法，若內政部、陸委會有新解釋應修法。（看完整報導）
京華城案檢廉釐清金流 黃珊珊訊後請回
台北地檢署偵辦京華城案，民眾黨立委黃珊珊8日以證人身分接受約談，並於晚間請回。黃珊珊離開北檢後表示，為配合偵查不公開原則，恕她無法轉述檢廉詢問內容，但希望檢調儘速查明真相、釐清案件事實。（看完整報導）
台積電10月營收衝上3142.4億元 創新高
台積電10月營收達3142.4億元，創新高，月增24.8%，年增29.2%，平均1天有超過100億元進帳，達成第4季營運目標上緣的36.5%，整季業績表現能否優於預期備受矚目。台積電累計前10月營收達2兆3400億元，已超越去年全年2兆1617億元水準，並較去年同期增加31.5%。（看完整報導）
呂政璋上任3天請辭台灣金聯董事長
台灣金聯新任董事長呂政璋6日剛上任，台灣金聯8日表示，董事長呂政璋因個人生涯規劃，自行請辭董事長職務，自即日起生效。呂政璋在辭呈上指出，北港萬有紙廠土地造成政治對立非他所願意，雖相信自身能力定能為台灣金聯創造更好的收益，無奈外界牽扯與他個人無關的父弟事業，影響台灣金聯企業形象，感嘆台灣政治遠比國際商業複雜。（看完整報導）
印度移工來台製造業優先 首波1000名引進時程未定
台灣將引進印度移工，勞動部8日宣布，雙方近日召開首次工作會議並達成多項共識，初期以傳產製造業引進優先，首批1000名，其中以直聘5%印度移工為目標，後續會滾動檢視執行成效，適時擴大業別及人數，最終目標希望與其他來源國開放業別一樣。至於何時會有首批印度移工來台，勞動部表示當然希望越快越好，但就法規、系統方驗證等細節，還需要與印度方討論。（看完整報導）
10月新生兒數創今年新高 總人口數持續負成長
內政部最新統計，今年10月底人口數為2340萬2804人，較9月減少1334人，是今年連續10個月人口負成長。10月出生數為1萬2070人，較9月增加278人，創下今年單月新高，但仍較去年同期減少998人。（看完整報導）
太魯閣晶英酒店挺過震災 又因康芮颱風受創停業至明年1月15日
太魯閣晶英酒店位於太魯閣國家公園天祥地區，0403地震曾做為救援基地，收容數百名受困山區的遊客，好不容易挺過震災、中橫公路搶通放行，於上月13日重新開放，卻因颱風康芮再次受創。太魯閣晶英酒店8日公告，即日起至明年1月15日暫停旅宿服務，將全力投入修復工作。（看完整報導）
開箱老照片》檢察官許阿桂偵辦華隆案遭彈劾
民國80年3月，許阿桂在台北地檢署檢察官任內，依輪流分案程序接辦「華隆賣股票案」，此案未偵辦前被媒體廣為報導疑涉官商勾結、利益輸送，許阿桂因此成為新聞焦點。當時華隆為阻止許阿桂辦案，向法院提起「自訴」，但許阿桂拒絕將案件移送法院，也沒有停止偵查。同年11月9日，監察院對許阿桂提出彈劾，也因此被公務員懲戒委員會記過一次。許阿桂因偵辦華隆案，被視為台灣司法改革運動的代表人物之一。（看完整報導）
Podcast》華航助力淨零排放 國際航空器的環保新篇章
搭乘飛機環遊世界，已成為許多人的日常旅遊方式。然而，飛機作為大型燃油機體，在飛行過程中排放大量二氧化碳和懸浮微粒，對空氣環境造成負面影響。對此，交通部民航局近年來推動永續航空燃料（SAF）試行計畫，期望到2030年所有國際航空器在飛行時能添加至少5%的SAF。作為航空業領頭羊，中華航空公司積極響應，並從去年開始推行永續示範航班計畫。（收聽Podcast）
以下平台上午8時同時發布早安世界，給你最精華的新聞摘要！
電子報、Facebook、Instagram限時動態、YouTube
- 早安世界》立院僵局有解 總預算案付委3人事案審查可望啟動2024/11/09 07:18
- 2024/11/08 07:25
- 2024/11/07 06:57
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。