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開箱老照片》檢察官許阿桂偵辦華隆案遭彈劾

2024/11/9 07:00
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支持台北地檢署檢察官許阿桂的民眾，到台北地檢署檢察官辦公室前拉布條聲援許阿桂。中央社記者熊力學攝 80年11月11日
支持台北地檢署檢察官許阿桂的民眾，到台北地檢署檢察官辦公室前拉布條聲援許阿桂。中央社記者熊力學攝 80年11月11日
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（中央社網站）1991年（民國80年）11月9日：偵辦華隆案的台北地檢署檢察官許阿桂，遭監察院以6票對4票通過洪俊德、張文獻兩位監委所提彈劾案。

許阿桂於民國57年畢業於台大法律系，為前行政院長蘇貞昌同屆同學，曾在高雄市三民國中擔任教師及財政部工作，之後通過司法官特考，轉任檢察官。

民國80年3月，許阿桂在台北地檢署檢察官任內，依輪流分案程序接辦「華隆賣股票案」，此案未偵辦前被媒體廣為報導疑涉官商勾結、利益輸送，許阿桂因此成為全國矚目的新聞焦點，承受相當大的壓力。

當時，華隆為了阻止許阿桂辦案，向法院提起「自訴」，但許阿桂拒絕將案件移送法院，也沒有停止偵查。

同年11月9日，監察院以6票對4票，認為許阿桂偵辦違反「刑事訴訟法」自訴的規定，對她提出彈劾，許阿桂也因此被公務員懲戒委員會記過一次。

因偵辦華隆案，許阿桂被視為台灣司法改革運動的代表人物之一。又因她的行事風格，也被當時的記者稱為「忍者桂」。許阿桂後來不幸罹癌，50歲就與世長辭。

因為自訴的爭議，立法院之後修正「刑事訴訟法」，規定同一案件若經檢察官開始偵查，不得再提起自訴，被稱為「許阿桂條款」。

想看更多許阿桂的照片，立即到中央社影像空間。1131109

民眾致贈「打擊金牛，司法獨立」的象徵性大槌給許阿桂（左）。中央社記者熊力學攝 80年11月11日
民眾致贈「打擊金牛，司法獨立」的象徵性大槌給許阿桂（左）。中央社記者熊力學攝 80年11月11日
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