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開箱老照片》恰克與飛鳥二度來台開演唱會

2024/11/10 07:00（11/10 08:06 更新）
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「恰克與飛鳥」（CHARE&ASKA）再度來台灣，共舉行兩場演唱會。恰克（右）與飛鳥在記者會，提前向國內歌迷問好。中央社記者張良一攝 84年11月10日
「恰克與飛鳥」（CHARE&ASKA）再度來台灣，共舉行兩場演唱會。恰克（右）與飛鳥在記者會，提前向國內歌迷問好。中央社記者張良一攝 84年11月10日
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（中央社網站）1995年（民國84年）11月10日：日本音樂團體─「恰克與飛鳥」（CHARE&ASKA）再度來台灣舉行演唱會，在記者會向國內歌迷問好。

「恰克與飛鳥」（CHARE&ASKA）是日本雙人組合團體，柴田秀之與宮崎重明（飛鳥涼）原本是高中同學，在1979年出道，1991年以日劇「101次求婚」主題曲「SAY YES」一砲而紅，在日本推出過許多膾炙人口的作品，並多次被港台兩地歌手翻唱，例如齊秦「原來的我」、周華健「讓我歡喜讓我憂」、葉蒨文「離開情人的日子」、費玉清的「你是我永遠的鄉愁」、那英的「相見不如懷念」等。

「恰克與飛鳥」每一首歌曲都伴隨著五、六年級樂迷的成長回憶，兩人曾展開亞洲巡迴演唱會，兩度到台灣舉行演唱會，現場歌迷如痴如醉。只可惜2009年時，也就是團體30週年恰克與飛鳥宣布「無期限停止活動」。

ASKA因爆出涉毒疑雲重創形象， 2019年6月他來台開個人演唱會證明寶刀未老，當年8月25日ASKA在出道40週年紀念日宣布退團單飛。

想看更多恰克與飛鳥的照片，立即到中央社影像空間。1131110

日本樂團「恰克與飛鳥」成員飛鳥涼（ASKA）（左）在台北出席記者會，宣布在台灣開個唱，歌手楊宗緯（右）驚喜現身見偶像，並送上金麥克風合影。中央社記者江佩凌攝 108年1月4日
日本樂團「恰克與飛鳥」成員飛鳥涼（ASKA）（左）在台北出席記者會，宣布在台灣開個唱，歌手楊宗緯（右）驚喜現身見偶像，並送上金麥克風合影。中央社記者江佩凌攝 108年1月4日
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