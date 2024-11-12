開箱老照片》現代舞之母瑪莎．葛蘭姆率團來台

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（中央社網站）1990年（民國79年）11月12日：高齡95歲的國際知名舞蹈家瑪莎．葛蘭姆（Martha Graham）帶領舞蹈團來台演出。

瑪莎．葛蘭姆為美國重要的現代舞蹈藝術家，先後成立「瑪莎．葛蘭姆舞團」與「瑪莎．葛蘭姆當代舞蹈中心」，她獨創的「葛蘭姆技巧」（Graham Technique）至今仍影響全世界現代舞領域的發展。

1960年代末起，瑪莎・葛蘭姆轉向幕後編舞工作，創作上百支經典舞作，為現代舞開創嶄新領域。1999年美國「時代雜誌」尊稱她是20世紀最重要的舞者之一，輿論將瑪莎・葛蘭姆與畫家畢卡索、音樂家史特拉汶斯基並稱為「20世紀三大藝術巨匠」。

1990年11月，瑪莎．葛蘭姆親自率團來台，這是大師生前最後一次帶團赴亞洲演出。

瑪莎・葛蘭姆一生作育英才，許多學生早已在舞蹈界發光發熱，編舞家游好彥是瑪莎．葛蘭姆唯一台灣嫡傳弟子，雲門舞集創辦人林懷民、舞蹈家許芳宜、簡珮如也深受瑪莎・葛蘭姆影響。

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