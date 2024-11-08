開箱老照片》反共義士吳榮根宣誓加入中華民國空軍

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（中央社網站）1982年（民國71年）11月8日：反共義士吳榮根宣誓脫離中共，加入空軍行列，由參謀總長郝柏村頒獎授階。

「反共義士」是大時代下的產物，韓戰期間，解放軍的志願軍1萬多名戰俘被送到台灣，第一批在民國43年1月23日搭美國軍艦由韓國仁川港抵達基隆，國民政府把這一天定為「123自由日」，並制定各種安置、獎勵義士的辦法。

當時，國民政府對駕機艦脫離共軍來台的人，祭出巨額獎金的獎勵措施。因此從49年到78年，共有16名解放軍空軍飛行員與機組人員駕著13架飛機投奔台灣，以孫天勤的7000兩黃金最多。

第一個駕機「投奔自由」的反共義士是49年1月12日駕駛米格-15戰鬥機的王文炳，他從浙江路橋起飛，在宜蘭墜機身亡；最後一個是78年9月16日駕駛殲-6（米格-19）戰鬥機的蔣文浩，他從福建龍溪起飛，降落金門。

吳榮根則是在71年10月16日，利用例行飛行的機會，由山東文登機場起飛，駕MiG-19來台投奔自由，獲頒黃金5000兩。

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