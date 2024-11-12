北京鼎泰豐原址改新餐廳 恒泰豐控韓家宸擅移轉

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（中央社記者余曉涵台北12日電）負責經營北京鼎泰豐的恒泰豐董事長林禮宏今天出面指控前董事長韓家宸擅自移轉恒泰豐旗下資產，甚至開幕的新餐廳照抄鼎泰豐，已經涉及刑法背信罪嫌。

北京鼎泰豐在今年8月底宣布10月底前結束華北14家門市（含廈門1家）的經營。鼎泰豐台灣總部當時說，主因是北京恒泰豐餐飲有限公司營業執照期限屆滿不再展延，上海等華南分店不受影響。

台灣知名餐飲品牌鼎泰豐在中國大陸華北地區的合作方為「北京恒泰豐餐飲有限公司」，林禮宏今天召開記者會指控，他去北京要交接恒泰豐相關業務時，被韓家宸拒絕交接，同時他也發現原本北京鼎泰豐旗下5家的餐廳，已經改為「劉家宴」或「韓家宴」的名稱重新經營。

林禮宏指出，「劉家宴」不論是菜品、裝潢設備，員工制服等都是沿用原本鼎泰豐的，根本是山寨版鼎泰豐。

林禮宏表示，他們高度懷疑是前董事長韓家宸、前北京恒泰豐總經理楊炳坤跟高奇公司股東利旭恒合謀，轉移恒泰豐資產，並改以新的品牌重新經營。

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林禮宏強調，前董事長韓家宸為何有權利可以處分恒泰豐的產權，並將旗下5家餐廳的產權賣給高奇公司。林禮宏質疑，韓家宸是預謀策局，左手關鼎泰豐，右手開劉家宴，是侵奪公司資產，涉嫌背信。

律師徐履冰表示，北京恒泰豐餐飲有限公司是仍然存續的公司，並沒有解散清算，但怎麼會有權利把5家餐廳的資產移轉到高奇公司旗下的餐廳劉家宴，目前已經在蒐集資料，將會對韓家宸進行法律行動。（編輯：管中維）1131112