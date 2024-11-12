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上班族三餐不正常皮膚發黃成小小兵 膽管結石惹禍

2024/11/12 14:59
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（中央社記者趙麗妍台中12日電）31歲上班族劉先生，因工作忙碌、三餐不正常，有天他發現自己全身發黃彷彿小小兵，檢查發現黃疸指數飆升至27，膽管、肝內膽管都有結石，手術清除後恢復健康。

台中光田綜合醫院今天發布新聞稿指出，上班族劉先生就醫檢查發現黃疸指數飆升至27，卻都查不出原因。後轉診到光田綜合醫院的肝膽腸胃科，檢查發現患者的總膽管內布滿結石，肝內膽管還有2顆非常大的結石，因此引起阻塞、發炎。

肝膽腸胃科醫師許本麟表示，膽結石是因為膽汁分泌淤滯，而使之成石引起，常見於肥胖、高血脂的中高齡女性身上，劉先生因為年輕又是男性，各項數據檢查正常，就醫時忽略結石的可能。

劉先生肝內膽管的2顆結石大小約0.9公分，因在肝臟內部膽管中，位置較高，電腦斷層掃瞄難以發現，才使他反覆就醫甚至住進加護病房，都找不出嚴重黃疸的原因。

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許本麟以膽胰管內視鏡技術，搭配新一代的導管式膽道內視鏡深入肝臟檢測，3D影像、視野角度佳，容易確認肝臟結石位置。導管式膽道內視鏡，可在檢查時採電震碎石方式，將較大的結石分裂成小結石再取出，原本動刀要休養二週，縮短至3天即可出院。

許本麟建議，近幾年不少上班族常因三餐不正常，加上暴飲暴食，臨床上常見40歲以下的患者罹患膽結石。他呼籲民眾即使減重，三餐還是要規律，還是要吃早餐，避免整天禁食，晚上卻用高油高熱量大餐抵1天的飲食習慣。（編輯：郭諭儒）1131112

#台中光田綜合醫院
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