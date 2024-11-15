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疾管署衝老幼流感疫苗打氣 首祭5850萬獎勵金

2024/11/15 12:50
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（中央社記者曾以寧台北15日電）衛生福利部疾病管制署發言人羅一鈞今天表示，首度祭出接種獎勵金共新台幣5850萬元衝打氣，醫療院所為長者或幼兒接種流感疫苗，可依劑次獲額外獎勵。

疾管署說，除原本提供接種服務每劑次100元接種處置費，即日起到12月31日每接種1劑次長者或幼兒，再額外給50元獎勵。

此外，當縣市長者接種率達50％或幼兒接種率達60％，自達標隔日起，縣市達標族群接種獎勵會提高到每劑次75元；如果全國長者接種達200萬人或學齡前打1劑幼兒達50萬人，自達標隔日起，達標族群接種獎勵全國都提高到每劑次75元。

疾管署統計到昨天止，全國長者約168萬人接種，僅連江縣長者接種率已達50％，符合提高獎勵條件；全國幼兒至少1劑接種數約44萬人，連江、基隆市與嘉義縣幼兒至少1劑接種率達60％，已符合提高獎勵條件。

疾管署統計，截至14日，全國公費流感疫苗接種數488.5萬，較去年同期537.8萬減少近1成、共49.3萬人。

羅一鈞告訴媒體，推測打氣不佳是受颱風假、國光生物科技股份有限公司疫苗變色影響，但流感季節將至，為避免長者與幼兒接種率不足，祭出各級醫療院所額外獎勵措施，希望在未來1.5個月衝打氣。

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疾管署發布致醫界通函，研究顯示醫事人員態度與鼓勵是民眾接種流感疫苗最關鍵因素，疾管署規劃實施「113年提升長者及幼兒公費流感疫苗接種率合約院所獎勵計畫」，希望透過醫護主動向到院民眾說明鼓勵接種疫苗，或由合約院所主動走入社區，提供更便民、效率接種服務，儘早達成目標接種率65歲以上長者55％、學齡前幼兒至少1劑65％。

疾管署統計，流感季自10月起截至11月11日，累積202例流感併發重症病例、其中26例死亡，流感併發重症確定病例數及死亡數都是10年同期最高，且死亡個案都未接種本季流感疫苗。（編輯：李明宗）1131115

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羅一鈞
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