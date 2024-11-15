美國咖啡教父訪台 分享40年精緻咖啡運動心路

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（中央社記者邱祖胤台北15日電）被稱美國咖啡教父的戴維茲（Kenneth Davids）目前正在台灣訪問，明天起將一連舉行3場講座，分享他長達40年在全球推動「精緻咖啡運動」的心路歷程。

根據積木文化發布新聞稿，戴維茲在美國咖啡業界廣受推崇，他是咖啡鑑定標準Coffee Review的聯合創辦人，作品「咖啡指南」在全球暢銷27萬冊，最新修訂版「21世紀咖啡聖經」近期在台發行。

戴維茲在「21世紀咖啡聖經」書序中表示，長久以來在美國，咖啡與民主、付得起的奢侈品、人人都能輕鬆喝的印象連結在一起，但如今這種屬於庶民的傳統飲品，卻因採用純手工器材冲煮或使用超級嬌貴的咖啡豆，搖身一變成了一杯要價5至10美元，甚至更高價的飲品。

戴維茲提到，在疫情發生前，若在餐廳開一瓶沒什麼記憶點的紅酒，一杯3至4盎司也要花12美元；但同樣花12美元買一杯8盎司的頂級咖啡，卻讓整個網路輿論炸鍋。他認為，「或許現在是該改變想法的時機了。」

戴維茲表示，他在1976年完成「咖啡指南」一書，期盼將咖啡中豐沛的文化內涵，以一種全面向的角度介紹給人們認識，包括從感官上的細節到探究風味特微的形成原因，也從一些較具戲劇性、歷史性的角度來了解咖啡，同時也試著解決現今一些咖啡行銷時所引發的爭議。

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戴維茲說，相較於40年前的環境，嶄新的「精緻咖啡世界」更具挑戰性，更別說因全球暖化而導致史無前例危機，甚至威脅到咖啡產業本身的存亡。這本書歷經5次修訂，最新版「21世紀咖啡聖經」試著提出有別於舊版的解決方案。

戴維茲16日將出席台北南港展覽館舉行「2024台灣國際咖啡展」，並舉辦簽書會；17日前往TSUTAYA BOOKSTORE新竹湳雅店，與北歐盃咖啡烘培大賽冠軍陳志煌進行對談；22日在台北誠品松菸店與「21世紀咖啡聖經」譯者謝博戎進行對談。（編輯：陳政偉）1131115