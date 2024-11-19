在宅急症照護逾700人 企業捐百套遠距設備賦能

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（中央社記者陳婕翎台北19日電）健保署在宅急症照護今年7月上路，至10月底已收案超過700人，網路取代馬路，讓醫療服務上山下海，有執行診所反應山上海邊連線不佳，電信業者今天捐贈百套5G遠距診療設備賦能。

衛生福利部中央健康保險署長石崇良今天在捐贈儀式表示，雖偏鄉有衛生所，但很難有專科醫師，尤其五官科與皮膚科醫師，但當地民眾確實有需求，甚至多數時候不是大病，卻要千里迢迢跑大醫院，從2019年起透過遠距會診，從台東開始試辦，讓偏鄉民眾得到專科診療。

今天遠傳電信提供100套5G遠距診療在宅急症照護方案，包含建置於醫療院所遠距看診所需虛擬診間平台、與在宅或照護機構遠端監測硬體設備，如血壓機、血氧機與體溫計等，捐給中華民國診所協會全國聯合會、台灣社區醫院協會、台灣居家醫療醫學會、台灣在宅醫療學會等，盼將醫療資源送進15縣市、56個偏鄉。

台灣2025年將邁入超高齡社會，石崇良說，醫療障礙不只發生在偏遠地區，都會區失能者或長者因行動不方便，「去一趟醫院可能也如同在偏鄉般遙遠」，在不熟悉環境無法好好休息，甚至自體免疫力較差，在醫院可能受交叉感染影響，今年7月起推出在宅急症照護。

石崇良表示，在宅急症照護計畫包含在家或機構對象，已有700多家醫療院所加入計畫，其中約500家為基層診所，截至10月收案700多名患者，其中泌尿道感染、肺炎、蜂窩性組織炎為主，9成6可以在家完成治療，所需照顧天數約5、6天，比醫院住院10天以上還要短。

石崇良說，在宅急症照護成功關鍵，不只是醫護團隊每天定期到家裡提供照護，還需要及時察覺病情變化，遠端監測硬體設備與虛擬診間平台功不可沒，讓醫療團隊可以即時掌握個案生理變化，如果個案生理出現異狀，需要後送，將透過綠色通道住院。

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石崇良表示，醫療機構建置遠端監測硬體設備需要不少金費，所以在宅急症照護計畫支付方式分為論日支付跟論次支付，前者有每日護理費用與每日監測設備所需要費用，後者也有監測設備費用支付；另外，部分地方衛生局成立調度中心，提供醫療機構遠端監測硬體設備。

台灣在宅醫療學會副秘書長陳家宏說，高齡社會都市和偏鄉都有在宅醫療需求，這顛覆過去面對面看診模式，醫療團隊確實需要適應調適，尋求安全感，讓醫療團隊可以有力量踏出醫療院所、走進患者家中，最重要的是遠距監控，即時看到生理數據，建立嶄新醫病互動。（編輯：陳清芳）1131119