教育部表揚全球留台傑出校友 友邦市長、大使上榜

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（中央社記者陳至中台北20日電）教育部評選第4屆全球留台傑出校友獎，11名得主分別來自學界、政界、商界等不同領域，名單包含台灣邦交國的市長、駐台大使等，近日來台受獎並返回母校演講。

教育部今天發布新聞稿介紹「第4屆全球留台傑出校友獎」的11名得主，這個獎項每2年評選一次，第2、3屆受COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情影響，無法邀請得主受獎，因此今年一同來台。

第4屆選出的11名傑出校友，有不少政界人士，包括聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya L. Francis）（畢業於台北醫學大學），以及農漁業、海洋資源暨合作部次長米格爾（Miguel Flemming）（畢業於屏東科技大學）。

政界得主還包括巴拉圭比拉爾市長雷路易（Fernando Luis Ramirez Gonzalez）（畢業於台灣大學）、馬來西亞彭亨州議會首名華裔副議長李政賢（畢業於台灣大學）等人。

有多人回國後擔任大學的行政主管，並和台灣學界保持互動，包括印尼韋地雅曼達拉天主教大學副校長艾玉寧（Aning Ayucitra）（畢業於台灣科技大學）、印尼國建大學副校長尤寧洛（Euis Nurul Hidayah）（畢業於成功大學）等人。

商界得主包括勝方實業董事長黃金豹（Ng Kim Poh），來自馬來西亞的他，先後就讀台灣師範大學、政治大學等校，畢業後在台創業，並致力關懷弱勢、回饋社會。

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曾獲頒金鐘獎「最佳行腳類節目主持人獎」的吳承鳳（Uğur Rıfat Karlova，藝名吳鳳）也是得主之一，畢業於台灣師範大學的他深耕台灣十多年，積極拓展台灣與土耳其的交流，並已取得台灣身分證。

「第四屆全球留台傑出校友獎頒獎典禮」於本月8日和「2024學年台灣獎學金及華語文獎學金新生歡迎會」一同舉行，教育部安排隨後安排文化及科學園區參訪，各得主也陸續於近期受邀回母校專題演講，分享求學歷程和相關經驗。詳細名單可參考教育部網站。（編輯：李亨山）1131120