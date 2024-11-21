鍾小平質疑勞動部調查小組成員 勞動部澄清

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（中央社記者吳欣紜台北21日電）媒體報導，國民黨台北市議員鍾小平今天按鈴控告勞動部勞動力發展署北分署署長謝宜容，也質疑調查小組成員組成，勞動部今天說，鍾小平發言內容不實，何佩珊等人非調查小組成員。

多家媒體報導，鍾小平今天到北檢按鈴控告謝宜容，也提出勞動部霸凌案調查小組成員是由2名次長、1名參議組成，不但全都找自家人、而且全都是謝宜容的「閨密」等質疑。

對於鍾小平說法，勞動部今天發布新聞稿澄清，勞動部針對北分署事件所籌組調查小組成員，除勞動部政務次長許傳盛為小組成員及兼任召集人外，也邀請2名外聘專家、職業安全衛生署代表、勞動部公務人員協會成員及勞動部政風、法制及人事等內部單位人員共同組成，委員人數共計9人。

勞動部說，鍾小平所稱「何佩珊、勞動部政務次長黃玲娜及勞動部參事吳雅惠都是調查小組成員、成員非奇數及無部外人員參與」等語，都與事實不符，予以澄清，以正視聽。

勞動部最後表示，感謝各界對本案的關心，關於調查小組組成、成員及人數，都已於行政調查報告中揭露資訊，調查報告也已公告在勞動部官網，目前也正依立法院要求重啟調查，盼各界勿再以訛傳訛。

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根據勞動部行政調查報告書，9名委員包含內部成員：許傳盛（召集人）、勞動部政風處處長周志信、勞動法務司副司長蔡寶安、人事處處長姜碧琳、勞發署副署長黃齡玉、勞動部職業安全衛生署簡任技正葉錦堂以及勞動部公務人員協會成員：勞動部勞動法務司科長甘耀斌。

外部成員則為勞動部員工安全及衛生防護小組外聘委員郭玲惠、勞動部員工協助方案諮商師曾沐臣。（編輯：陳政偉）1131121