夜尿忍3年精神差釀車禍 醫：成因多元、勿信偏方

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾以寧台北21日電）55歲陳男受3年夜尿所苦，長期睡不好下在過馬路時精神恍惚，發生交通意外。醫師提醒，夜尿恐導致意外事故危機，還會增加慢性病風險，且成因多元，網路偏方卻常有誤導資訊。

55歲陳姓男子長期受夜尿所苦，在網路上看到穴道按摩、食補等偏方嘗試3年，但未見效果，長期睡不好之下，更在過馬路時精神恍惚發生交通意外，臥床許久才康復，才驚覺夜尿的影響相當嚴重。

台灣泌尿科醫學會理事長查岱龍今天在衛教記者會上指出，不少人以為這樣半夜起來尿尿，是年紀到了就會發生的事情，且男性尤為嚴重。根據國際尿失禁防治協會，若每晚因尿液而中斷睡眠超過2次，就是「夜尿症」；盛行率確實隨年紀上升，從50歲以下的38%，到80歲以上可達79.3%，為高齡化社會必須面對的挑戰，應及早就醫，專業治療。

查岱龍指出，網路資訊常誤導民眾，以為夜尿只跟膀胱、腎臟或攝護腺有關；但夜尿可能不是單一因素造成，除膀胱容量減少，也可能是抗利尿激素分泌不足造成。其中抗利尿激素是因夜間器官需要修復，大腦會產生此賀爾蒙抑制尿液產生，若分泌不足，會導致夜間尿量增加，甚至大於全天的1/3，導致需頻繁如廁。

台灣泌尿科醫學會監事、台灣尿失禁防治協會理事長蒙恩說，攝護腺刺激、膀胱過動症、內分泌不足、膀胱容量減少等原因，都可能造成夜尿。學會針對40歲以上民眾睡眠情況調查更發現，夜尿為民眾睡眠中斷原因第1名（53.9%），其次才是淺眠易醒和睡眠品質不佳（約51%）；卻有37.9%以上民眾出現症狀超過1年才就醫。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

蒙恩表示，夜間起來尿尿，不僅可能讓長輩不慎跌倒，若導致骨折，會使生活機能大幅下降，更可能造成慢性病危機。研究指出，長期睡眠遭到剝奪，會導致心血管疾病、胃癌、腦血管等疾病風險增加，且因交感神經活化、影響胰島素阻抗，也會導致糖尿病風險上升；研究更指出，夜尿症患者高血壓風險較常人增加36%。

相關診斷的關鍵，尿失禁防治協會秘書長林友翔說，可以透過「排尿日誌」，固定以尿壺、量杯測量並紀錄夜間尿量與日間尿量，協助醫師確認夜尿原因，並對症下藥。（編輯：李亨山）1131121