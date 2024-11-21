菲律賓女孩顱顏裂鼻旁裂口 台灣義診團助重拾笑容

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（中央社記者曾以寧台北21日電）4歲的菲律賓女孩霍普（Hope）天生患有顱顏裂，鼻子旁有大約1顆乒乓球大小裂口，經義診團幫助重拾笑容。而這個義診團，不僅有來自台灣醫療幫助，更是培植當地醫護的成果。

今年4歲的霍普（Hope）出生時才被發現患有先天顱顏裂，父母雖受不少衝擊，仍相信奇蹟一定會降臨，將孩子取名「希望」。她去年第一次接觸到「用愛彌補義診團」時，仍然畏懼人群，始終迴避鏡頭，臉上明顯沒有笑容。今年她不再躲避鏡頭，也有了笑容與自信，更謝謝義診團醫師，讓自己可以和大家一樣。

接受第2次手術前一天，恰巧是霍普的4歲生日，霍普的的媽媽謝謝台灣，送給女兒最美好的生日禮物；霍普也對基金會工作人員表示，希望自己未來也可以成為醫師，加入助人行列。

羅慧夫顱顏基金會攜手台灣長庚醫院顱顏中心團隊，由整形外科醫師羅綸洲、黃慧芬，和信醫院麻醉科醫師羅巧芬等醫護，和基金會團隊共計10人，與菲律賓羅慧夫顱顏基金會，共同組成「用愛彌補義診團」，於11月18至21日前往菲律賓納卯市，為菲律賓民答那峨地區先天顱顏缺陷患者義診。

義診團歷經10小時轉機，抵達菲律賓納卯市，幫助20名顱顏患者手術，其中4名為較為困難的「臉裂」（facial cleft），所需手術時間是唇裂修補手術的2倍，霍普就是其中之一。

除了台籍醫護，這次義診行動更加入菲律賓籍整形外科醫師Bernard Tansipek和Dax Carlo Pascasio，共同進行手術。其中，Pascasio是在2018年加入種子醫療人員培訓計畫，來到台灣長庚醫院學習，並在回國後積極發展民答那峨地區的顱顏醫療。

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Pascasio不僅自2020年起完成10次偏鄉義診、提供152人次免費手術，更籌備在納卯市聯合專科醫院建立台灣模式的顱顏中心，讓當地貧窮患者不須跨島遠赴首都馬尼拉就醫，也因此促成「用愛彌補義診團」去年睽違14年赴菲律賓進行義診，今年也再度前往。

羅慧夫顱顏基金會透過新聞稿表示，菲律賓1億多人口中，每600人就有1人唇腭裂，每年約有4400名唇腭裂新生兒出生。基金會深耕菲律賓25年，至今累計14次義診，並培訓11名菲律賓籍種子醫療人員，每年約可助400人次貧困患者獲得手術，更成立「菲律賓羅慧夫顱顏基金會」，以台灣模式在當地提供完善醫療。（編輯：陳政偉）1131121