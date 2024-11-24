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教部培力中小學國際教育 結合AI應用、線上模擬互動

2024/11/24 10:27（11/24 11:06 更新）
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教育部國教署委由新竹高中辦理中小學國際教育培力課程研習，包括國際網路交流平台的介紹與示例、國際交流模組實務工作坊等，以增進與會人員的國際教育實務經驗。（國教署提供）中央社記者許秩維傳真 113年11月24日
教育部國教署委由新竹高中辦理中小學國際教育培力課程研習，包括國際網路交流平台的介紹與示例、國際交流模組實務工作坊等，以增進與會人員的國際教育實務經驗。（國教署提供）中央社記者許秩維傳真 113年11月24日
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（中央社記者許秩維台北24日電）教育部國教署辦理國際教育培力課程，研習內容包括國際交流事務、用AI技術創建國際教育課程，並邀請外籍講師與學員線上模擬互動共備教學，為中小學培育國際教育種子。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為推動中小學國際教育，國教署委由新竹高中辦理「113年度中小學國際教育校長暨教師培力北區分流課程研習」，參與對象為14個縣市的中小學校長、主任、組長、教師等約40名，為國際教育推動的重要夥伴深化國際教育知能。

研習內容包括「國際交流模組實務工作坊」、「國際網路交流平台之註冊與應用」及「國際網路交流平台應用延伸課程」。

國教署說明，「國際交流模組實務工作坊」由新北市正德國中主任王啟浩主講，從「接待外賓課程設計」出發，講授如何準備、設計並引導學生進行有深度的國際交流，幫助學生認識多元文化；另外，也示範申請國際交流計畫的實用技巧，通過活動設計提高學生跨文化理解，為學校未來的國際教育計畫奠定基礎。

「國際網路交流平台之註冊與應用」課程，由鳳新高中退休主任吳翠玲主講，著重於國際交流平台的註冊操作及資安風險管理，透過實務操作，並提供實用資源運用建議。

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「國際網路交流平台應用延伸課程」，則由台中家商主任李偉綾介紹如何利用AI技術創建國際教育課程簡報，並分享在媒體科技應用上的創新經驗，同時邀請外籍講師與學員線上互動，模擬共備教學的情境。

國教署表示，盼透過研習能讓校長及教師獲得國際教育實務經驗，促進各校彼此間學習與合作，培養出更多具備國際視野的教育人才，迎接未來全球化挑戰。（編輯：陳仁華）1131124

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