本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彰化9歲男童參加馬拉松 遭後方車撞擊重創頭部身亡
首頁 / 生活
首頁 / 生活

台荷交流400年5 / 4個台灣年輕人在荷蘭 為自己也為他人圓古典音樂夢

2024/11/24 12:01（11/24 13:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
「兩房藝聽」基金會4位創辦人左起賴宜澧、林聖宭、張道民、劉知昂，除了以結合茶藝、甜點等演出方式讓古典樂更親近人群，他們更大的夢想是協助更多藝術家在歐洲發展。（兩房藝聽提供）中央社記者田習如阿姆斯特丹傳真 113年11月24日
「兩房藝聽」基金會4位創辦人左起賴宜澧、林聖宭、張道民、劉知昂，除了以結合茶藝、甜點等演出方式讓古典樂更親近人群，他們更大的夢想是協助更多藝術家在歐洲發展。（兩房藝聽提供）中央社記者田習如阿姆斯特丹傳真 113年11月24日

台灣與荷蘭相遇迄今400年，中央社前進荷蘭多個城市，除了博物館、教堂裡不同視角的殖民歷史，還看到逾220位台灣人前進荷蘭半導體「護國神山」，以及台灣建築師和年輕藝術工作者的活躍身影，書寫著新的台荷關係。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如阿姆斯特丹24日專電）餐桌上和水槽裡的鍋碗瓢盆還未清理完畢，起居室一角便響起樂音。賴宜澧彈奏鋼琴、劉知昂拉起小提琴，趁著下班後簡單用餐的餘暇，與專業大提琴手林聖宭一起排練數天後將公開表演的曲目。

他們是旅荷藝術團體「兩房藝聽」（Chamber X Chamber）基金會共同創辦人，另一位成員張道民未能參與這一晚的排練和中央社訪談。

以設立基金會方式組成團隊，反映4位來自台灣的年輕人對音樂領域有更大企圖心，不只追求自己的音樂演出夢想，還要幫助其他來自亞洲的音樂人圓夢，扮演申請荷蘭藝術補助的顧問角色。

賴宜澧說明基金會兩項宗旨，第一是用不同方式讓古典樂更親近人群，第二是支持更多藝術家在歐洲發展。這個構想源自她和劉知昂、張道民都是在荷蘭念企管碩士後進入企業界任職的背景，以及林聖宭的經歷。

林聖宭18歲便來到荷蘭學音樂，當時考量是以這裡為基地在歐洲發展，既能用英文修課，距離法國、德國近，學費也比英國便宜。他還發現一個優點，荷蘭政府鼓勵古典音樂人大膽創作，觀眾也願意嘗試接受新作品，「這件事有市場，在文化上包容性就（比德、法等古典音樂大國）多很多」。

後來林聖宭組了室內樂團，在2020年初拿到重要的音樂獎，事業正當起飛之際，一切就因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）襲捲全球而停擺。

他當時還是學生身分，無法獲得荷蘭政府對藝術工作者的疫情補助，「那一陣子真的很痛苦，有一點不知道為什麼我要待在這裡，但又覺得離不開，因為已經在這邊付出了這麼多」。

賴宜澧和劉知昂在疫情期間的處境與林聖宭不同。這對伴侶自荷蘭商學院畢業後，分別在網路科技外商和資訊顧問業當起上班族，疫情時資訊業需求大爆發，他們居家上班不用煩惱業績，還有點難打發時間，於是想要組樂團，重溫小時候的音樂夢。

由於需要找大提琴手，他們在荷蘭台灣社群的臉書上徵求後，得到專業演奏等級的林聖宭加入，讓業餘的他們如獲至寶，夢想也變大。「我們原本真的只是想要玩音樂，因為遇上他（林聖宭）之後發現，這件事好像可以更認真一點。」賴宜澧說。

小學讀音樂班的她看到很多同學後來的發展，「有些人過得很好，是因為他們選擇離開；有些人過得更辛苦，是因為他們選擇留下來」。賴宜澧認為歐洲是古典樂的故鄉，機會很多，應該可以讓音樂人有更好的演出平台。

許多非歐洲聯盟（EU）國家的人來歐洲追逐音樂夢，常面臨要有工作簽證才能考樂團，但不進樂團就沒有音樂工作的兩難。林聖宭的例子讓他們了解，在荷蘭若能拿到3個政府演出補助案，畢業後就可以留下來做音樂，但關在琴房練習的外國學生多半不知也無暇尋找這些機會，讓賴宜澧等人看到可以扮演的角色。

2022年「兩房藝聽」基金會開始運作，初期以協助音樂人申請荷蘭政府補助案、媒合演出機會為主。這是當地大型音樂經紀公司較不重視的一塊，賴宜澧等人的商業背景也讓他們擅長撰寫小型補助申請計畫，並能彈性利用有限的下班時間。

適逢台灣與荷蘭開啟交流400週年，「兩房藝聽」的4人還投入「WEAVE台灣文化藝術節」籌辦工作，協助促成台、荷音樂藝文界人士攜手演出。

劉知昂表示，「兩房藝聽」已取得荷蘭政府的文化參與基金補助，明年一項重要工作就是打算要辦營隊教學，讓業餘古典樂愛好者一圓舞台夢。

他解釋，這項文化參與基金Music for Everyone讓未曾接受專業訓練的人也可以好好地玩音樂、欣賞音樂，等於擴大培養音樂市場觀眾。

劉知昂說，相較亞洲古典音樂會總是追逐知名演奏者、表演經典名曲，歐洲則常表演創新曲目，對演奏家和觀眾都是新挑戰，資源分配也較普及、多元，讓古典樂更深入大眾生活。

賴宜澧和劉知昂坦言，從事藝術補助申請顧問的投入所得，跟兩人白天工作收入「太不成正比了」，但他們將現階段視為探索未來可能性的過程。

「這也是我們的熱愛沒錯，到底有沒有機會把我們的興趣也真的變成正職，需要下去探索，看我們能不能以商業的角度去看，真正幫助音樂家做些什麼。」賴宜澧說。

林聖宭目前除了創作、演出也另有教學工作，賴宜澧和劉知昂的下班時間除了寫音樂補助計畫，也還要排練下一場結合茶藝與古典樂的表演。

與茶藝師、甜點店合作演出，是他們想讓古典樂更貼近一般人生活的多元嘗試，也是基金會的首要宗旨。熱愛音樂的初衷，讓他們黑著眼圈熬夜也樂此不疲。（編輯：陳妍君）1131124

除了利用工作餘暇辦演奏會，「兩房藝聽」團隊2024年並投入籌辦「WEAVE台灣文化藝術節」，協助促成台、荷音樂藝文界人士攜手展演。圖為「兩房藝聽」應駐歐盟代表處邀請，在國慶晚會演奏台灣組曲。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年11月24日
除了利用工作餘暇辦演奏會，「兩房藝聽」團隊2024年並投入籌辦「WEAVE台灣文化藝術節」，協助促成台、荷音樂藝文界人士攜手展演。圖為「兩房藝聽」應駐歐盟代表處邀請，在國慶晚會演奏台灣組曲。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年11月24日
#台灣
#歐洲
#荷蘭
延伸閱讀
台荷相遇400年 台灣以多元視角自信看待歷史
賴宜澧
台荷交流400年 阿姆斯特丹台灣文化藝術節熱鬧整天
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台荷交流400年-1 /
172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：