台荷交流400年5 / 4個台灣年輕人在荷蘭 為自己也為他人圓古典音樂夢

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台灣與荷蘭相遇迄今400年，中央社前進荷蘭多個城市，除了博物館、教堂裡不同視角的殖民歷史，還看到逾220位台灣人前進荷蘭半導體「護國神山」，以及台灣建築師和年輕藝術工作者的活躍身影，書寫著新的台荷關係。

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（中央社記者田習如阿姆斯特丹24日專電）餐桌上和水槽裡的鍋碗瓢盆還未清理完畢，起居室一角便響起樂音。賴宜澧彈奏鋼琴、劉知昂拉起小提琴，趁著下班後簡單用餐的餘暇，與專業大提琴手林聖宭一起排練數天後將公開表演的曲目。

他們是旅荷藝術團體「兩房藝聽」（Chamber X Chamber）基金會共同創辦人，另一位成員張道民未能參與這一晚的排練和中央社訪談。

以設立基金會方式組成團隊，反映4位來自台灣的年輕人對音樂領域有更大企圖心，不只追求自己的音樂演出夢想，還要幫助其他來自亞洲的音樂人圓夢，扮演申請荷蘭藝術補助的顧問角色。

賴宜澧說明基金會兩項宗旨，第一是用不同方式讓古典樂更親近人群，第二是支持更多藝術家在歐洲發展。這個構想源自她和劉知昂、張道民都是在荷蘭念企管碩士後進入企業界任職的背景，以及林聖宭的經歷。

林聖宭18歲便來到荷蘭學音樂，當時考量是以這裡為基地在歐洲發展，既能用英文修課，距離法國、德國近，學費也比英國便宜。他還發現一個優點，荷蘭政府鼓勵古典音樂人大膽創作，觀眾也願意嘗試接受新作品，「這件事有市場，在文化上包容性就（比德、法等古典音樂大國）多很多」。

後來林聖宭組了室內樂團，在2020年初拿到重要的音樂獎，事業正當起飛之際，一切就因COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）襲捲全球而停擺。

他當時還是學生身分，無法獲得荷蘭政府對藝術工作者的疫情補助，「那一陣子真的很痛苦，有一點不知道為什麼我要待在這裡，但又覺得離不開，因為已經在這邊付出了這麼多」。

賴宜澧和劉知昂在疫情期間的處境與林聖宭不同。這對伴侶自荷蘭商學院畢業後，分別在網路科技外商和資訊顧問業當起上班族，疫情時資訊業需求大爆發，他們居家上班不用煩惱業績，還有點難打發時間，於是想要組樂團，重溫小時候的音樂夢。

由於需要找大提琴手，他們在荷蘭台灣社群的臉書上徵求後，得到專業演奏等級的林聖宭加入，讓業餘的他們如獲至寶，夢想也變大。「我們原本真的只是想要玩音樂，因為遇上他（林聖宭）之後發現，這件事好像可以更認真一點。」賴宜澧說。

小學讀音樂班的她看到很多同學後來的發展，「有些人過得很好，是因為他們選擇離開；有些人過得更辛苦，是因為他們選擇留下來」。賴宜澧認為歐洲是古典樂的故鄉，機會很多，應該可以讓音樂人有更好的演出平台。

許多非歐洲聯盟（EU）國家的人來歐洲追逐音樂夢，常面臨要有工作簽證才能考樂團，但不進樂團就沒有音樂工作的兩難。林聖宭的例子讓他們了解，在荷蘭若能拿到3個政府演出補助案，畢業後就可以留下來做音樂，但關在琴房練習的外國學生多半不知也無暇尋找這些機會，讓賴宜澧等人看到可以扮演的角色。

2022年「兩房藝聽」基金會開始運作，初期以協助音樂人申請荷蘭政府補助案、媒合演出機會為主。這是當地大型音樂經紀公司較不重視的一塊，賴宜澧等人的商業背景也讓他們擅長撰寫小型補助申請計畫，並能彈性利用有限的下班時間。

適逢台灣與荷蘭開啟交流400週年，「兩房藝聽」的4人還投入「WEAVE台灣文化藝術節」籌辦工作，協助促成台、荷音樂藝文界人士攜手演出。

劉知昂表示，「兩房藝聽」已取得荷蘭政府的文化參與基金補助，明年一項重要工作就是打算要辦營隊教學，讓業餘古典樂愛好者一圓舞台夢。

他解釋，這項文化參與基金Music for Everyone讓未曾接受專業訓練的人也可以好好地玩音樂、欣賞音樂，等於擴大培養音樂市場觀眾。

劉知昂說，相較亞洲古典音樂會總是追逐知名演奏者、表演經典名曲，歐洲則常表演創新曲目，對演奏家和觀眾都是新挑戰，資源分配也較普及、多元，讓古典樂更深入大眾生活。

賴宜澧和劉知昂坦言，從事藝術補助申請顧問的投入所得，跟兩人白天工作收入「太不成正比了」，但他們將現階段視為探索未來可能性的過程。

「這也是我們的熱愛沒錯，到底有沒有機會把我們的興趣也真的變成正職，需要下去探索，看我們能不能以商業的角度去看，真正幫助音樂家做些什麼。」賴宜澧說。

林聖宭目前除了創作、演出也另有教學工作，賴宜澧和劉知昂的下班時間除了寫音樂補助計畫，也還要排練下一場結合茶藝與古典樂的表演。

與茶藝師、甜點店合作演出，是他們想讓古典樂更貼近一般人生活的多元嘗試，也是基金會的首要宗旨。熱愛音樂的初衷，讓他們黑著眼圈熬夜也樂此不疲。（編輯：陳妍君）1131124

除了利用工作餘暇辦演奏會，「兩房藝聽」團隊2024年並投入籌辦「WEAVE台灣文化藝術節」，協助促成台、荷音樂藝文界人士攜手展演。圖為「兩房藝聽」應駐歐盟代表處邀請，在國慶晚會演奏台灣組曲。中央社記者田習如布魯塞爾攝 113年11月24日

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