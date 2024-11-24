本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
彰化9歲男童參加馬拉松 遭後方車撞擊重創頭部身亡
首頁 / 生活
首頁 / 生活

台荷交流400年4 / 英文台灣研究百科問世 荷出版社將台灣知識引入國際

2024/11/24 12:04（11/24 13:13 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣與荷蘭相遇迄今400年，中央社前進荷蘭多個城市，除了博物館、教堂裡不同視角的殖民歷史，還看到逾220位台灣人前進荷蘭半導體「護國神山」，以及台灣建築師和年輕藝術工作者的活躍身影，書寫著新的台荷關係。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者田習如布魯塞爾24日專電）400年前來到台灣的荷蘭人，除了貿易商、傭兵還有一群傳教士，將西方知識隨著宣教帶進台灣。400年後，荷蘭博睿（Brill）出版社發行全球第一套英文版台灣研究百科，將關於台灣的知識系統性地引入國際。

巧合的是，當年來台的荷蘭傳教士們主要源自萊登大學（Leiden University）1623年設立的神學院，而如今與台灣學界關係密切的博睿出版社，也位在萊登這個荷蘭印刷出版及學術重鎮。

博睿近年在英語世界出版了幾部重要的台灣書刊，包括2018年起發行「台灣研究國際學刊」（International Journal of Taiwan Studies），是全球第一份以台灣議題為焦點的跨國合作英文學術半年刊；還有2021年起陸續出版「博睿台灣研究系列」叢書。

「Brill相當支持台灣研究的國際化。」中央研究院社會學研究所兼任研究員蕭新煌告訴中央社。

去年以來，數位版陸續上線發行的「台灣研究百科全書」（Encyclopedia of Taiwan Studies，ETS）就在前述基礎下應運而生。

博睿出版社主任塔摩爾（Uri Tadmor）負責這套百科計畫。人在美國的他透過書面接受中央社採訪表示，有了期刊和叢書後，台灣研究的完整拼圖還有一塊就是工具書，因此博睿提出兩個大型出版計畫，第一套是3本共超過2000頁的「福爾摩沙語言手冊」，是迄今最全面分析台灣南島語言的巨著，第二套就是台灣研究百科。

塔摩爾在2020年與蕭新煌談到出版百科的構想，並邀請他擔任這套百科的總編輯，於是，這個動員約400位台灣及國際學者撰寫、涵蓋15個領域、逾600條目的百科全書逐步成形。目前已發行5個領域的數位版，預計2026年全部完成後再印行紙本。

塔摩爾告訴中央社一個讓他開心的消息，就是目前上線的台灣研究百科引起圖書館界興趣，「來自世界各地的圖書館已經訂閱了數位版的台灣研究百科」。

在各領域中，他坦言最困難的主題是歷史。一方面因台灣歷史複雜多面，「光是台灣史本身就可以出一套百科」，所以要限縮和選擇納入的範圍，面臨很大挑戰；另一方面是在詮釋歷史時保持學術中立和客觀的困難，他強調，這套百科作者在力求中立的表現上十分出色。

塔摩爾也分享出版過程最驚喜的事，一般而言這般規模的百科需要找3至4位助理編輯，當蕭新煌告訴他打算找14至15位時，他以為要花上一年找齊，想不到幾週內就全部搞定。

蕭新煌指出，台灣研究百科全書能夠被博睿出版，代表兩個意義。第一，台灣這個國家值得被學界、出版界重視；第二，台灣研究成熟度達一定水準，才能有足夠多的學者和研究量來呈現一套百科全書。

他認為這套英文百科的問世，完成國際對台灣研究制度化的拼圖。其他拼圖包括辦了5屆的台灣研究世界大會、前述台灣研究國際期刊，以及全球有北美、日本、歐洲3個區域性的台灣研究學會。

國際研究台灣熱度增加，塔摩爾認為除了地緣政治和經濟的重要性，使台灣愈來愈常出現在國際新聞中，還有一個特別的原因是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）期間台灣的突出表現。他透露自己就是見證人，2020年來台時，對防疫措施印象深刻。

塔摩爾說，基於前述原因，他有信心未來幾年全球對台灣研究的興趣將繼續提升。

蕭新煌告訴中央社：「世界各國對台灣研究的重視，其實還有一個非學術的理由，就是希望保存、支持、珍惜台灣的民主化，這是非常重要的，一方面支持台灣，一方面研究台灣。」（編輯：張芷瑄）1131124

#台灣
#英文版
#蕭新煌
#荷蘭
延伸閱讀
台荷相遇400年 台灣以多元視角自信看待歷史
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
台荷交流400年5 / 4個台灣年輕人在荷蘭 為自己也為他人圓古典音樂夢
172.30.142.62
更多編輯台推薦新聞：